Carolina po gostujoči zmagi izenačila serijo

V finalu hokejske lige NHL se merita ekipi Golden Knights in Carolina Hurricanes. Izid v zmagah je po četrti tekmi izenačen. Carolina je slavila na gostovanju v T-Mobile Arena v Las Vegasu s 5:3. Gostje so tekmo prelomili v zadnji tretjini, ko so dosegli dva gola in svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.