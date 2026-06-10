Carolina po gostujoči zmagi izenačila serijo

Izid, končnica, 4., zadnji krog:
- finale, 4. tekma:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5
- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah
V finalu hokejske lige NHL se merita ekipi Golden Knights in Carolina Hurricanes. Izid v zmagah je po četrti tekmi izenačen. Carolina je slavila na gostovanju v T-Mobile Arena v Las Vegasu s 5:3. Gostje so tekmo prelomili v zadnji tretjini, ko so dosegli dva gola in svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.
Izid, končnica, 4., zadnji krog:
- finale, 4. tekma:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5
- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah
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