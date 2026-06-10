Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Carolina po gostujoči zmagi izenačila serijo

Las Vegas, 10. 06. 2026 07.14 pred 14 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Andrej Svečnikov

V finalu hokejske lige NHL se merita ekipi Golden Knights in Carolina Hurricanes. Izid v zmagah je po četrti tekmi izenačen. Carolina je slavila na gostovanju v T-Mobile Arena v Las Vegasu s 5:3. Gostje so tekmo prelomili v zadnji tretjini, ko so dosegli dva gola in svojo mrežo pa ohranili nedotaknjeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izid, končnica, 4., zadnji krog:
- finale, 4. tekma:
Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes 3:5

- ekipi sta poravnani 2:2 v zmagah

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl vegas carolina

Laviolette novi trener LA Kings

24ur.com Dallas izenačil v končnici NHL, Carolina povedla s 3:1
24ur.com Dallas v Las Vegasu prišel do šeste tekme
24ur.com Carolina po 20 letih spet za Stanleyjev pokal
24ur.com Florida z visoko zmago odpravila Tampo za konferenčni polfinale, uspešen tudi Dallas
24ur.com Carolina do druge zmage v polfinalu vzhoda
24ur.com Carolina s pokrom golov v Montrealu hiti proti finalu
24ur.com Nemec junak Edmontona, odlična finalna serija je znova izenačena
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Zgodnji simptomi nosečnosti, ki jih mnoge ženske spregledajo
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
Igralka iskreno o materinstvu in karieri: "Trdo delo je del življenja"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Dnevni horoskop: Biki bodo vztrajni, raki poglabljajo odnose skozi iskren pogovor
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
Kavbojke, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj smo po intenzivnih sanjah pogosto zaspani?
Zakaj smo po intenzivnih sanjah pogosto zaspani?
Simptomi otroške revme: kdaj obiskati zdravnika in kako ukrepati
Simptomi otroške revme: kdaj obiskati zdravnika in kako ukrepati
cekin
Portal
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
Lahko se zgodi tudi vam: 44 evrov za sladoled
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Nevarna poletna past za pse: travna semena lahko prodrejo globoko v telo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Belo se pere na devetdeset
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758