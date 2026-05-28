Hokej

Carolina s pokrom golov v Montrealu hiti proti finalu

Montreal, 28. 05. 2026 07.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jordan Staal

Hokejisti moštva Carolina Hurricanes so dobili tudi drugo tekmo finala vzhodne konference lige NHL v Montrealu in povedli s 3:1 v zmagah. Moštvi igrata na štiri zmage, peta tekma pa bo po prostem večeru spet v Ralegihu v Severni Karolini.

Carolina je med 15. in 18. minuto tekmo odločila v 167 sekundah. Domačo mrežo je ob igralcu več načel Sebastian Aho, minuto in osem sekund kasneje je povišal Jordan Staal, 99 sekund kasneje pa še Logan Stankoven. Visoko razliko so gostitelji skušali v končnici izničiti z menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu, kar je v 59. minuti kaznoval Andrej Svečnikov in postavil končni izid. Nikolaj Ehlers in Shayne Gostisbehere sta k zmagi prispevala po dve podaji.

Sebastian Aho
FOTO: AP

Kljub visokemu vodstvu je bila Carolina ves čas napadalnejša in nevarnejša ter razmerje strelov na nasprotni gol dobila kar z 42:18, gostujoči vratar Frederik Andersen pa je tokrat preprečil pot ploščku v svojo mrežo prav pri vseh strelih in tretjič v letošnji končnici ostal brez prejetega gola.

Carolina je v končnici doslej dosegla 11 zmag in doživela vsega en poraz. "Tega na ledu ne čutimo. Pripravimo se na vsako tekmo posebej. Vem, da se sliši klišejsko, ampak v končnici ne gledamo na rekorde. Osredotočimo se vedno le na vsako naslednjo tekmo. Upam, da bomo tako nadaljevali," je po tekmi povedal Gostisbehere.

"Zdaj moramo zmagati. Samo na eni tekmi spet. Ne smemo gledati gore, ampak le naslednji korak in videti, kaj je pred nami," pa je slikovito pred nadaljevanjem dejal trener Montreala Martin St. Louis.

Svojega nasprotnika v boju za Stanleyjev pokal pa že čakajo Vegas Golden Knights, ki so osvojili zahodno konferenco. Colorado Avalanche so odpravili kar s 4:0 v zmagah.

Izid, končnica:
- vzhodna konferenca, finale:
Montreal Canadies - Carolina Hurricanes 0:4

- Carolina Hurricanes vodijo s 3:1 v zmagah;

hokej nhl Carolina Hurricanes Montreal Canadies

