Carolina še drugič zapored boljša od 'Zvezd' iz Dallasa

"Zelo, zelo smo veseli te zmage. Še bolj pa z načinom, kako igramo. Imeli smo tudi nekaj sreče, a vemo, da sreča spremlja hrabre. In pridne," je po tekmi dejal junak v zasedbi Caroline Jordan Staal . Jamie Benn je za Dallas, ki so proti Hurricanes v Severni Karolini izgubili že v soboto (1:4), dosegel gol in podajo, vratar Anton Hudobin pa je zbral 37 obramb. Leon Draisaitl je zbral kar šest podaj in pomagal Edmonton Oilers do zmage z 8:5 nad Ottawa Senators, ki tako niso zmagali vse od svoje uvodne tekme sezone 15. januarja. S tem dosežkom je Draisaitl postal prvi hokejist 'naftarjev' s šestimi podajami na eni tekmi po legendarnem Waynu Gretzkyju leta 1987. Connor McDavid je k zmagi dodal zadetek in štiri podaje. James Neal je dodal dva gola, Ryan Nugent-Hopkins gol in dve podaji, Tyson Barrie pa gol in podajo za Edmonton, ki je prvič to sezono dobil dve tekmi zaporedoma. Vratar Stuart Skinner je ob prvencu zbral 33 obramb.

Hokejisti Philadelphia Flyers so v domači dvorani gostili New York Islanders in po golu Kevina Hayesa v podaljšku prišli do zmage s 4:3, še četrte zaporedne to sezono. James van Riemsdyk je za letalce, ki so prvič po sezoni 2008/09 dobili sedem od uvodnih desetih tekem, dodal štiri podaje, vratar Brian Elliott pa je zaustavil 33 strelov.

V St. Paulu so domači hokejisti Minnesota Wild prav tako po podaljšku s 4:3 premagali Colorado Avalanche, strelec odločilnega gola pa je bil Jonas Brodin, ki je za zmago zadel že po 18 sekundah podaljšane igre. "To je noro," je dejal Brodin po svojem prvem golu v podaljšku v karieri: "Vedno, ko kdo zadane v podaljšku, je noro, ker je to res izjemno zabavno. Ne vem, res ne znam bolje opisati občutka ob golu. A zelo sem vesel."