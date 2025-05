Carolina se je rešila pred 'metlo'

To je v 57. minuti kaznoval Sebastian Aho , domači so vztrajali s šesterico hokejistov ne ledu in le 26 sekund kasneje je Jordan Staal še tretjič zadel domačo mrežo.

"Igrali smo zelo trdo in jim na ta način preprečili, da bi si pripravljali lepe priložnosti za strel," je recept za zmago razložil Aho. "Celo tekmo smo odigrali zelo dobro. In tako moramo nadaljevati, če želimo imeti priložnost za zmago. In to priložnost imamo," pa je dodal trener Caroline Rod Brind'Amour.

Vratar Caroline Frederik Andersen, ki se je vrnil v gol Caroline, je zbral 20 obramb in petič v karieri v končnici ostal brez prejetega gola. Sergej Bobrovski, ki je prejel en zadetek, pa 25. Serija se zdaj spet seli v Raleigh v Severno Karolino, kjer bo v noči na četrtek peti dvoboj, Florida pa bo imela novo priložnost, da osvoji naslov na vzhodu. Za panterje bi to pomenilo že tretji zaporedni nastop v velikem finalu lige NHL.