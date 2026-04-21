Carolina težje od pričakovanj zlomila odpor Ottawe

Zasedba iz Dallasa je doma ukanila Minnesoto s 4:2 ter izid v zmagah poravnala na 1:1, Edmonton pa je na prvi medsebojni tekmi šele v izdihljajih tekme strl odpor Anaheima in zmagal s 4:3. Moštvo iz mesta bratovske ljubezni je prevladovalo v Pittsburghu predvsem v drugi polovici druge tretjine, ko je povedlo z 2:0. Med 14. in 18. minuto sta zadela Porter Martone in Garnet Hathaway, v končnici dvoboja pa je visoko zmago po strelu na prazna vrata potrdil Luke Glendening. V gostujoči ekipi se je izkazal tudi češki reprezentančni vratar Dan Vladar s 27 obrambami.

Veliko bolj negotovo in izenačeno je bilo v Raleighu, kjer je Carolina šele v podaljšku po golu Jordana Martinooka ukanila Ottawo in slavila s 3:2. V rednem delu sta za ekipo iz Severne Karoline zadela Logan Stankoven in Finec Sebastian Aho, za goste iz Kanade pa Drake Batherson in Dylan Cozens. V Teksasu je za zvezde dva gola dosegel Wyatt Johnston, po enega pa Matt Duchene in Jason Robertson, za gostujočo zasedbo pa se je pod oba zadetka podpisal Brock Faber. Izjemno izenačeno je bilo v Edmontonu, kjer je zmagoviti gol v 59. minuti dosegel Finec Kasperi Kapanen. Poleg finskega napadalca je za gostitelje dvakrat zadel še Jason Dickinson, za ekipo iz predmestja Los Angelesa, ki je vse tri gole dosegla v drugi tretjini, pa je dva gola prispeval Troy Terry, enega pa Šved Leo Carlsson. Slednji je bil kot podajalec udeležen pri obeh zadetkih Terryja.

V noči na sredo bo na veliko sceno spet stopil tudi slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings gostoval v Denverju. Kalifornijska ekipa je na prvi tekmi proti Colorado Avalanche, sicer najboljši ekipi zahodne konference ter lige nasploh v sezoni 2025/26, po hudem in enakovrednem boju tesno izgubila z 1:2. Liga NHL, končnica, prvi krog, izidi:



- vzhodna konferenca: Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 3:2 (podaljšek) (Carolina vodi v seriji z 2:0 v zmagah). Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 0:3 (Philadelphia vodi v seriji z 2:0 v zmagah).

- zahodna konferenca: