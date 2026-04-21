Hokej

Carolina težje od pričakovanj zlomila odpor Ottawe

Raleigh, 21. 04. 2026 09.49 pred 7 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Jordan Martinook

Hokejisti Philadelphie Flyers in Caroline Hurricanes so v uvodnem krogu končnice severnoameriške lige NHL v zmagah povedli z 2:0. Philadelphia je slavila tudi na drugi tekmi v Pittsburghu s 3:0, Carolina pa je bila pred domačimi gledalci znova boljša od Ottawe s 3:2.

Zasedba iz Dallasa je doma ukanila Minnesoto s 4:2 ter izid v zmagah poravnala na 1:1, Edmonton pa je na prvi medsebojni tekmi šele v izdihljajih tekme strl odpor Anaheima in zmagal s 4:3.

Moštvo iz mesta bratovske ljubezni je prevladovalo v Pittsburghu predvsem v drugi polovici druge tretjine, ko je povedlo z 2:0. Med 14. in 18. minuto sta zadela Porter Martone in Garnet Hathaway, v končnici dvoboja pa je visoko zmago po strelu na prazna vrata potrdil Luke Glendening. V gostujoči ekipi se je izkazal tudi češki reprezentančni vratar Dan Vladar s 27 obrambami.

Veliko bolj negotovo in izenačeno je bilo v Raleighu, kjer je Carolina šele v podaljšku po golu Jordana Martinooka ukanila Ottawo in slavila s 3:2. V rednem delu sta za ekipo iz Severne Karoline zadela Logan Stankoven in Finec Sebastian Aho, za goste iz Kanade pa Drake Batherson in Dylan Cozens. V Teksasu je za zvezde dva gola dosegel Wyatt Johnston, po enega pa Matt Duchene in Jason Robertson, za gostujočo zasedbo pa se je pod oba zadetka podpisal Brock Faber.

Izjemno izenačeno je bilo v Edmontonu, kjer je zmagoviti gol v 59. minuti dosegel Finec Kasperi Kapanen. Poleg finskega napadalca je za gostitelje dvakrat zadel še Jason Dickinson, za ekipo iz predmestja Los Angelesa, ki je vse tri gole dosegla v drugi tretjini, pa je dva gola prispeval Troy Terry, enega pa Šved Leo Carlsson. Slednji je bil kot podajalec udeležen pri obeh zadetkih Terryja.

V noči na sredo bo na veliko sceno spet stopil tudi slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings gostoval v Denverju. Kalifornijska ekipa je na prvi tekmi proti Colorado Avalanche, sicer najboljši ekipi zahodne konference ter lige nasploh v sezoni 2025/26, po hudem in enakovrednem boju tesno izgubila z 1:2.

Liga NHL, končnica, prvi krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Carolina Hurricanes - Ottawa Senators 3:2 (podaljšek)

(Carolina vodi v seriji z 2:0 v zmagah).

Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 0:3

(Philadelphia vodi v seriji z 2:0 v zmagah).

- zahodna konferenca:

Dallas Stars - Minnesota Wild 4:2

(izid v zmagah je izenačen 1:1).

Edmonton Oilers - Anaheim Ducks 4:3

(Edmonton vodi v seriji z 1:0 v zmagah).

Opomba: ekipe v končnici igrajo na štiri zmage.

hokej na ledu liga nhl končnica carolina hurricanes ottawa senators

Kralji še tri minute pred koncem vodili, nato pa izgubili v podaljšku

Kralji s Kopitarjem dodobra namučili Colorado

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
