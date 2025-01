Carolina po zaostanku ugnala visokoleteči Vegas

Za Pittsburgh so zadeli Alex Nedeljkovic, Rickard Rakell, Anthony Beauvillier, Cody Glass in Bryan Rust, pingvini pa so prekinili niz treh porazov. Za Buffalo sta zadela Owen Power in Zach Benson, Ukko-Pekka Luukkonen pa je zbral 14 obramb. Sablje so vpisale 18. poraz na zadnjih 24 tekmah.