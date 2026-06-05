Carolina vrnila udarec Vegasu in izenačila serijo v finalu

Seth Jarvis je dosegel gol ob moštveni premoči na ledu v četrti minuti podaljška, ko je poslal plošček mimo vratarja gostov Carterja Harta ter zapečatil prvo zmago Karoline v finalu končnice. Orkani so na drugi tekmi finala pripravili preobrat, nadoknadili zaostanek, pokazali moč in dosegli tri gole zapovrstjo v petih minutah tretje tretjine ter povedli, le da je Vegas dosegel še enega in izsilil podaljšek.

"Veliko tega se je zgodilo," je Jarvis povzel noro dogajanje v tretji tretjini, v kateri so sodniki razveljavili en gol. "Odlično smo obvladovali svoja čustva. Mislim, da nas niso niti v enem trenutku preveč prevzela, igrali smo svojo igro, preprosto smo se odlično odzivali. In to mi je všeč pri tej skupini fantov, vedno se poberemo," je dodal, potem ko so orkani izenačili serijo v odločilnem boju sezone na štiri zmage.