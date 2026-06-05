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Hokej

Carolina vrnila udarec Vegasu in izenačila serijo v finalu

Raleigh, 05. 06. 2026 06.56 pred 20 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Seth Jarvis

Hokejisti Caroline Hurricanes so na drugi tekmi velikega finala lige NHL na domači ledeni ploskvi z zmago 4:3 po podaljšku vrnili udarec zasedbi Vegas Golden Knights, ki je slavila na uvodnem obračunu. Varovanci trenerja Roda Brind'Amoura so tako serijo na štiri zmage izenačili na 1:1. Odločilni zadetek je dosegel Seth Jarvis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Seth Jarvis je dosegel gol ob moštveni premoči na ledu v četrti minuti podaljška, ko je poslal plošček mimo vratarja gostov Carterja Harta ter zapečatil prvo zmago Karoline v finalu končnice. Orkani so na drugi tekmi finala pripravili preobrat, nadoknadili zaostanek, pokazali moč in dosegli tri gole zapovrstjo v petih minutah tretje tretjine ter povedli, le da je Vegas dosegel še enega in izsilil podaljšek.

"Veliko tega se je zgodilo," je Jarvis povzel noro dogajanje v tretji tretjini, v kateri so sodniki razveljavili en gol. "Odlično smo obvladovali svoja čustva. Mislim, da nas niso niti v enem trenutku preveč prevzela, igrali smo svojo igro, preprosto smo se odlično odzivali. In to mi je všeč pri tej skupini fantov, vedno se poberemo," je dodal, potem ko so orkani izenačili serijo v odločilnem boju sezone na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zasedba iz mesta greha, Golden Knights, ki je prvo tekmo dobila s 5:4, tokrat ni zdržala pritiska. Po zaslugi golov Bretta Howdna v prvi in drugi tretjini so si zagotovili prepričljivo vodstvo, a se je Carolina vrnila. Logan Stankoven je sprožil napad domačih, ukradel plošček Rasmusu Anderssonu za mrežo in ga popeljal okoli desne vratnice, da bi našel mrežo.

Mark Jankowski je izenačil, Jordan Staal pa je domačim zagotovil vodstvo 4:35 minute pred koncem rednega dela, ko je preusmeril strel Shayna Gostisbehereja na gol. Le 25 sekund preden je Staal zadel, so pri Vegasu mislili, da so dosegli gol. Mark Stone je izenačil na 3:3 zgolj 1:21 pred koncem tretje tretjine ter ohranil upanje gostov živo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je bil korak v pravo smer. Zdaj moramo takšno igro nadaljevati v Vegasu," je dejal junak večera Jarvis. Zdaj se bo serija preselila v Las Vegas, kjer bosta tretja in četrta tekma v nedeljo in naslednjo sredo, preden se bo serija znova preselila v Severno Karolino.

Liga NHL, finale, druga tekma, izid:

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:3* (0:1, 0:1, 3:1, 1:0)

* - po podaljšku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl finale vegas golden knights carolina hurricanes

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