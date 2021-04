Carolina z novo zmago skočila na vrh lige NHL

Hokejisti Caroline so se z zmago s 3 : 0 proti Floridi na vrhu severnoameriške poklicne hokejske lige NHL pridružili Torontu. Obe ekipi imata zdaj po 57 točk.

Carolina je do zmage prišla tudi po zaslugi ameriškega vratarja srbskih korenin Alexa Nedeljkovica, ki je zbral 24 obramb za svoj tretji "shut out" v karieri oziroma na zadnjih 12 tekmah. Vincent Trocheckje proti svojemu nekdanjemu moštvu, ki ima le točko manj od Caroline, dosegel gol in podajo, takšen je bil tudi izkupiček Martina Nečasa, med strelce pa se je vpisal še Sebastian Aho. Tako kot Florida imajo po 56 točk še Colorado, New York Islanders in Tampa Bay. Slednja je s 6 : 4 zmagala v Columbusu, pri čemer je Yanni Gourde zbral štiri podaje, Blake Coleman in Barclay Goodrow pa po gol in dve podaji. Dvakrat je zadel Ryan McDonagh. Jack Roslovic je za poražence vpisal gol in dve podaji.

New York Islanders pa so po kazenskih strelih s 3 : 2 odpravili Philadelphio, Brock Nelson je bil edini uspešen izvajalec kazenskih strelov. Najvišjo zmago večera je dosegel Nashville, ki je s 7 : 1 zmagal v Detroitu.Viktor Arvidssonje zadel trikrat. Zanesljiv je bil tudi Dallas v Chicagu (5: 1), Finec Roope Hintz je vpisal štiri točke za gol in tri podaje. Tudi na preostalih tekmah so zmagali gostje: New Jersey v Buffalu (6 : 3), Pittsburgh pri New York Rangers (5 : 2), Boston pri Washingtonu (4 : 2), Winnipeg pri Montrealu (4 : 2), Edmonton pa pri Ottawi (3 : 1).

Tekma med Calgaryjem in Vancouvrom je bila preložena. V noči na soboto bo spet aktiven tudi slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar, ko bo z Los Angelesom gostoval pri San Joseju. Liga NHL, izidi:



Buffalo Sabres – New Jersey Devils 3 : 6

New York Islanders– Philadelphia Flyers 3 : 2 (po kazenskih strelih)

New York Rangers – Pittsburgh Penguins 2 : 5

Washington Capitals – Boston Bruins 2 : 4

Carolina Hurricanes – Florida Panthers 3 : 0

Columbus Blue Jackets – Tampa Bay Lightning 4 : 6

Montreal Canadiens – Winnipeg Jets 2 : 4

Ottawa Senators – Edmonton Oilers 1 : 3

Detroit Red Wings – Nashville Predators 1 : 7

Chicago Blackhawks – Dallas Stars 1 : 5

Calgary Flames – Vancouver Canucks (preloženo)