Carolini obračun večera v NHL

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči igrali pet tekem, od teh so se tri končale po podaljšku in vse s 3:2. Po dodatnem delu igre je zmagala tudi druga najboljša ekipa lige Carolina Hurricanes. V gosteh je ugnala vodilno ekipo zahodne konference Dallas Stars.

Carolina, ki je pri 68 točkah in v ligi zaostaja le za Boston Bruins, ti so pri 80, je v Dallasu, ki je s 65 točkami na vrhu zahoda, slavila z golom Martina Nečasa v drugi minuti podaljška. Za Nečasa je bil to 19. zadetek sezone, pri domačih pa je že svojega 33. dosegel Jason Robertson. S prav toliko podajami je Robertson peti med strelci lige. Najboljša strelca lige imajo že kar tradicionalno Edmonton Oilers. Ti so tokrat z enakim izidom kot Dallas izgubili doma proti Columbus Blue Jackets, zadnjeuvrščeni ekipi vzhoda, ter prekinili niz šestih zmag. Leon Draisaitl, drugi strelec lige s 73 točkami, tokrat ni popravil svojega izkupička, medtem ko je vodilni na seznamu strelcev Connor McDavid prispeval eno podajo, skupaj pa že 89. točko (40 golov, 49 podaj). Toda to ni bilo dovolj za slavje, tega je gostom prinesel Kent Johnson v tretji minuti podaljška. icon-expand Carolina Hurricanes FOTO: AP Toronto Maple Leafs pa so po podaljšku doma s 3:2 premagali New York Rangers ter se točkovno poravnali z drugo ekipo vzhoda Carolino. Pri gostih je resda Filip Chytil v drugi tretjini dosegel dva zadetka, toda Mitchell Marner je dosegel zmagovitega za Kanadčane po 19 sekundah podaljška. Na preostalih dveh tekmah večera pa so Ottawa Senators z 2:1 odpravili New York Islanders, Seattle Kraken pa s 6:1 Vancouver Canucks. Oliver Bjorkstrand je zadel dvakrat za Seattle, Jared McCann pa je vpisal gol in dve podaji. Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem bodo znova na delu v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Florida Panthers.