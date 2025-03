Častni gol Kopitarja ob porazu kraljev

Očitno so imeli pri Chicagu kar nekaj sreče ob trgovanju s Florido. V soboto so se dogovorili za prestop vratarja Knighta za branilca Setha Jonesa in prvi je odlično debitiral v Illinoisu.

Los Angeles je bil prepričljivejša ekipa na ledu, a jih je v obup spravljal domači vratar Spencer Knight, ki je zbral kar 41 obramb. Vratar Los Angelesa Darcy Kuemper na drugi strani je uspešno posredoval le 14-krat in prejel štiri gole.

Za zmagovalce sta gol in podajo dosegla Ryan Donato in Ilja Mihejev. Mrežo gostov pa je v 11. minuti načel Alec Martinez, ki je plošček proti golu poslal kar med tremi hokejisti in presenetil Kuemperja. Kapetan kraljev Kopitar je le 42 sekund kasneje izenačil.

V drugem delu sta za domače zadela Mihejev in Ethan Del Mastro, v zadnjem pa Andreas Athanasiou, ki se je ekipi pridružil iz lige AHL in v ligi NHL zadel prvič v sezoni ter Donato, ki je minuto in pol pred koncem poslal plošček v prazen gol.

Los Angeles, ki je na lestvici na sedmem mestu na zahodu, bo serijo gostovanj nadaljeval v noči na četrtek v St. Louisu.