'Če kdo, se lahko vrnemo mi. To smo večkrat dokazali'

Hokejisti Olimpije Ljubljane so na drugi polfinalni tekmi regionalne lige ICE v domači dvorani izgubili s Pustertalom z 0:3. Pustertal vodi z 2:0 v zmagah, moštvi igrata na štiri zmage, naslednja tekma bo v četrtek na Južnem Tirolskem. Ljubljančani so v četrtfinalu s 4:1 izločili Bolzano, zdaj se v polfinalu merijo še z drugo južnotirolsko zasedbo. Na nedeljski uvodni tekmi v gosteh so izgubili z 0:3.

Tretja tekma bo na Južnem Tirolskem 2. aprila, četrta v Ljubljani pa 5. aprila. Če finalist po štirih tekmah še ne bo znan, pa so termini še 7. april (na terenu Pustertala), 9. april (Ljubljana), morebitna odločilna sedma tekma pa bo v Brunicu 12. aprila.