Na ledeni ploskvi lige NHL, najmočnejšega hokejskega prvenstva na svetu, je bilo med tekmo med Boston Bruinsi in Winnipeg Jetsi vroče že v prvi tretjini. Tanner Jeannot iz vrst Bostona in Tyrel Bauer iz Winnipega sta poskrbela za enega najdaljših pretepov v zadnjem obdobju.

Hokejista sta sredi igrišča odvrgla rokavice in se najprej približno 20 sekund opazovala ter iskala pravi trenutek za napad. Nato se je razvnel silovit obračun, v katerem sta si v manj kot minuti izmenjala več kot 40 udarcev.