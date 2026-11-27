Na ledeni ploskvi lige NHL, najmočnejšega hokejskega prvenstva na svetu, je bilo med tekmo med Boston Bruinsi in Winnipeg Jetsi vroče že v prvi tretjini. Tanner Jeannot iz vrst Bostona in Tyrel Bauer iz Winnipega sta poskrbela za enega najdaljših pretepov v zadnjem obdobju.
Hokejista sta sredi igrišča odvrgla rokavice in se najprej približno 20 sekund opazovala ter iskala pravi trenutek za napad. Nato se je razvnel silovit obračun, v katerem sta si v manj kot minuti izmenjala več kot 40 udarcev.
Ob tem so po ledu leteli čeladi, oba borca pa sta večkrat izgubila ravnotežje, a kljub temu nadaljevala obračun. Navijači v dvorani so burno spremljali nenavaden prizor, ki sodi med najdaljše in najbolj divje pretepe, videne v zadnjem času v ligi NHL.
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