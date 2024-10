Čeh v hokejskem gnezdu zmajev

Zmaji so sezono odprli s petimi zmagami in zgolj enim porazom.

Rudolf Červeny je svojo profesionalno kariero začel pri HC Česke Budejovice in nato igral za priznane evropske klube –Slovan Bratislava, Mountfield HK, Brynäs IF, Pelikans Lahti, in nazadnje Admirals Vladivostok ter Barys Astana.

"Po poškodbi Kalea Karbashiana, enega ključnih igralcev v začetku sezone, smo v klubu odreagirali in sklenili sporazum z Rudolfom. Je vsestranski center, ki po potrebi lahko igra tudi na poziciji krila. Zelo je močan v dvobojih in odgovoren pri sprejemanju odločitev v igri. V oktobru in novembru nas čaka veliko težkih tekem in po dobrem začetku sezone ničesar ne želimo prepustiti naključju. S Červenyjem smo sklenili dvomesečni dogovor z možnostjo podaljšanja," je ob prihodu češkega hokejista v garderobo zmajev povedal direktor kluba Anže Ulčar.