Čehi svetovni prvaki v hokeju

V odločilni tekmi SP na Češkem sta nastopili ekipi, ki ju v finalu glede na dosežke v dosedanjem delu SP ljubitelji hokeja morda niso pričakovali. A Čehi so z odlično polfinalno predstavo proti dotlej zelo zanesljivim Švedom in zmago s 7:3 pridobili samozavest, za nameček so igrali pred domačim občinstvom. Švicarji pa so v polfinalu po kazenskih strelih izločili svetovne prvake Kanadčane in prav tako zelo samozavestno dočakali zadnji nastop na SP.

Čehi so bili na domačem terenu v največji praški dvorani v finalu spet po 14 letih, lovili in v zadnji tretjini tudi ujeli pa so 13. lovoriko. Švica doslej še nikoli ni bila svetovna prvakinja. Do letos je na SP dobila deset medalj, a še nobene zlate. Imajo pa zdaj Švicarji tri srebrne v zadnjih 11 letih, tudi v letih 2013 in 2018 so klonili v finalu, obakrat proti Švedski.

Čehi so na tem področju precej bogatejši. V obdobju samostojne države so zbrali 15 medalj, tudi šest zlatih. V seštevku z nekdanjo skupno državo Češkoslovaško pa je seštevek medalj še precej zajetnejši (še 32, od tega šest zlatih).