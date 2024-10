Celjani izgubili četrtič zapored, a osvojili vsaj točko

Zasedbi iz mesta grofov se je nasmihala prva zmaga v regionalnem tekmovanju, zavoljo slabe predstave v zadnji tretjini pa je ostala praznih rok. Štajerska ekipa je po izvajanju kazenskih strelov v Zell am Seeju doživela četrti poraz, pred tem so bili od nje boljši še mlada ekipa iz Salzburga, Bregenzerwald in Vipiteno.

Za slovensko zasedbo so v rednem delu zadeli Jaka Bernard (8.) ter Ukrajinca Danil Carkovskji (27.) in Bohdan Panasenko (48.), za avstrijsko, ki jo vodi Marcel Rodman, pa Kanadčana Nick Huard (45.) in Matt McLeod (55.) ter Max Wilfan (58.). Celjsko ekipo naslednja tekma čaka v soboto, ob 18. uri bo gostila vodilni Kitzbühel.

Drugi slovenski predstavnik Sij Acroni Jesenice se bo tega dne v gosteh pomeril z ekipo Wipptal Broncos. Gorenjska ekipa je na dosedanjih treh tekmah zmagala, vselej v podaljšku ali po izvajanju kazenskih strelov. Hrvaški Sisak je ugnala s 3:2, slavila je na obeh tekmah proti Bregenzerwaldu, najprej s 3:2, nato pa še s 5:4.

Izid, Alpska liga:

Zell am See - RST Pellet Celje *4:3 (0:1, 0:1, 3:1)

Huard 45., McLeod 55., Wilfan 59.; Bukovec 8., Logar 27., Panasenko 48.

* - po kazenskih strelih