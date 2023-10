Celjani prvič v celinskem pokalu

V tekmovanje se bodo vključili v drugem krogu, nastopili pa bodo na turnirju v latvijski Jelgavi. Tam bodo njihovi tekmeci domača zasedba Zemgale Jelgava, romunski Brasov in belgijski Liege. Iz te skupine vodi v nadaljevanje tekmovanja le prvo mesto, podobno velja za skupino D, ki bo konec tedna igrala v Beogradu, sestavljajo pa jo Crvena zvezda, Sokol Kijev, Ferencvaros in Kaunas. Zmagovalca skupin C in D se bosta uvrstila na turnirja tretjega kroga, ki bo med 17. in 19. novembrom. Zmagovalec celjske skupine v Latviji se bo v skupini E v Grenoblu pridružil britanskemu Cardiffu, kazahstanskemu Nomadu in francoskemu klubu Bruleurs De Loups, zmagovalec beograjske skupine pa bo šel v Cortino d'Ampezzo v skupino F, kjer so že danski Herning, poljske Katovice in celjski tekmec iz lige AHL Cortina.

Zadnje dejanje celinskega pokala v sezoni 2023/24 pa bo zaključni turnir med 12. in 14. januarjem 2024. Prizorišče še ni določeno, nanj pa se bosta uvrstili po prvi dve ekipi iz skupin E in F. Celjani bodo nastope v Jelgavi začeli v petek popoldne, ko se bodo pomerili z ekipo Liege Bulldogs. Dan pozneje jih prav tako ob 15.30 čaka tekma s Corono Brasov. V nedeljo pa sledi še tekma z domačinom Jelgavo ob 19. uri.

V zadnjih sezonah so v tem tekmovanju Slovenijo največkrat predstavljali hokejisti Sija Acronija Jesenic. V prejšnji so prišli do turnirja tretjega kroga, ko so v Cardiffu končali na tretjem mestu, so pa takrat premagali letošnjega tekmeca Celjanov Jelgavo.

V sezoni 2022/23 je v tem pokalu zmagala slovaška Nitra, ki je na zaključnem turnirju v francoskem Angersu premagala vse tekmece, poleg domače ekipe še italijanski Asiago in britanski Cardiff.