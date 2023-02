Celjani uradno v Alpski ligi

Hokejski klub Sij Acroni Jesenice je namreč sredi januarja sprva vložil prijavo za nastopanje v najmočnejšem regionalnem tekmovanju, ligi ICEHL, a pred dnevi prijavo umaknil. Zdaj so se v jeseniškem klubu znašli v neprijetnem položaju, saj prijave za ligo AHL - v tej sezoni so se uvrstili v končnico, ki se bo začela marca - niso oddali.

"V zadnjih tednih sva s predsednikom v želji, da jeseniški hokej popeljemo na višjo raven, opravila številne razgovore s potencialnimi novimi partnerji in sedanjimi podporniki na temo vrnitve Jesenic v ligo ICEHL. Po tehtnem premisleku smo prišli do zaključka, da v naslednjih dneh ne bi mogli izpolniti zahtev iz postavljene časovnice, zato smo umaknili našo prijavo," je za spletno stran kluba dejal direktor kluba Anže Pogačar. Danes je ob robu novinarske konference celjskega kluba, ki je naznanil vstop v Alpsko ligo, direktor obeh lig Christian Feichtinger potrdil, da Jeseničani niso oddali prijave ter da so Celjani edini slovenski klub za naslednjo sezono. "Bili smo v pogovorih z vodstvom jeseniškega kluba, glede sprejema v ICEHL so pravila stroga. Žal mi je zaradi tega, a to je bila zavestna odločitev Jeseničanov. Imamo jasna pravila, tudi glede zadnjih rokov. Veseli smo, da imamo prijave Celja in še 15 ekip za alpsko ligo, prihodnost Jesenic pa ni naša stvar," je bil neposreden Feichtinger.