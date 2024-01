Celjani z zgodovinsko zmago 'zakuhali' domače prvenstvo

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi 4. kroga drugega dela državnega prvenstva v Celju premagali Sij Acroni Jesenice s 5:3 in so zdaj na lestvici drugi. Celjani so v polni dvorani prikazali fantastično predstavo in na kolena spravili zasedbo Jesenic, s tem pa naredili velik korak proti zgodovinskemu finalu. Do konca rednega dela DP sta še dve tekmi. Na lestvici je prva SŽ Olimpija z 11 točkami, Celjani so zdaj drugi in pri sedmih, Jeseničani so ostali pri šestih in zdrsnili na tretje mesto, Triglav je na ničli.