Čeprav se Kopitar ni vpisal med strelce, so kralji vpisali šesto zmago

Prvi zadetek na tekmi je padel tri minute pred koncem prve tretjine, ko je lepo podajo izza gola Joela Armie v mrežo preusmeril Adrian Kempe. Po številnih priložnostih s hokejistom, ali celo dvema več v zadnji tretjini, pa so kralji drugič zadeli natanko pet minut pred koncem, ko je bil natančen Kevin Fiala.

V prazno mrežo je za konec zadel še Drew Doughty, ki je s 162 goli postal najboljši strelec med branilci v dresu kraljev. Darcy Kuemper je za svojo prvo ničlo v sezoni ustavil vseh 23 strelov proti svojim vratom, Connor Hellebuyck pa prav tako 23 v vratih Jets.

Anže Kopitar je na ledu prebil 17:09 minute in si prislužil eno dvominutno kazen zaradi visoke palice sredi prve tretjine. Dobil je 74 odstotkov sodniških metov.

Za Los Angeles je to šesta zmaga v sezoni in šele tretja po rednem delu igre. S 16 točkami po 14 odigranih tekmah zasedajo sredino lestvice zahodne konference. Winnipeg ostaja pri vrhu, a ima le dve točki več.

Naslednjič bodo kralji na delu v noči s četrtka na petek, ko bodo gostili dvakratne zaporedne prvake lige NHL Florido Panthers.

Na ostalih tekmah so prav panterji doživeli visok poraz pri Anaheim Ducks. Po učinkoviti zadnji tretjini so domačini slavili s 7:3. Cutter Gauthier je dosegel prve tri gole za racmane, dodal je še podajo.

Florida na začetku sezone igra zelo slabo in je na dnu vzhodne konference s 13 točkami, a razlike niso velike. Do vrha panterje loči le šest točk. Na drugi strani je po štirih zaporednih zmagah presenetljivo visoko Anaheim, ki je četrti.