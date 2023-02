Četrta zaporedna zmaga za NY Rangers

Za zmago javorovih listov je bil najbolj zaslužen John Tavares z dvema goloma, vmes je na 2:0 povišal Pierre Engvall. Dve podaji je zabeležil Mitch Marner, vseh 30 strelov proti svojim vratom pa je ustavil Ilja Samsonov. "Počutil sem se odlično. Lahko se le zahvalim svojim soigralcem, pravzaprav jih še nisem videl igrati bolje. Predvsem zaradi številnih blokiranih strelov in igre s hokejistom manj na ledu. Ohranjena čista mreža je delo celotne ekipe, ne zgolj mojih obramb," je po tretji tekmi brez prejetega zadetka v sezoni dejal Samsonov.

V New Yorku je za svoje novo moštvo po menjavi s St. Louis Blues debitiral Vladimir Tarasenko in se takoj vpisal med strelce. Za to je potreboval zgolj 2:49 minute po podaji Artemija Panarina. "Tega zares nikoli nisem pričakoval. Prvič sem bil del menjave v NHL, 11 let sem živel v istem mestu. Fantje so me tu tako toplo sprejeli, vsi so bili prijazni. To je bil nor dan," je celotno izkušnjo po četrtkovi menjavi ocenil Tarasenko. Ob njem so se najbolj izkazali Kaapo Kakko, Vincent Trocheck in Ryan Lindgren, ki so dosegli po gol in podajo. Chris Kreider je zbral dve podaji. Za Kraken je Oliver Bjorkstrand dosegel gol in podajo, Vince Dunn pa dve podaji. Za Rangers je bila to četrta zaporedna zmaga, Seattle pa je izgubil prve tri dvoboje v seriji petih gostovanj.