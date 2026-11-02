Četrta zmaga v nizu, osma na zadnjih desetih tekmah: 'Vidno je, da rastemo'

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Ljubljana je v Milanu hitro prevzela vodstvo: Jan Urbas je odprl rezultat in v drugi tretjini povišal na 4:1. Novinec v dresu Olimpije se je na koncu podpisal pod hat-trick. Slovenci so v lombardijski prestolnici proslavili četrto zaporedno zmago in s tem ubranili tretje mesto na lestvici.

Joshua Darren Lawrence je celo prvi strelec lige. FOTO: Profimedia

Ljubljančani so tudi tokrat prikazali dominantno predstavo in povsem nadigrali hokejiste Milana. Sledil bo reprezentančni premor. Slovenija bo od četrtka naprej igrala Evropski pokal narodov v Amiensu, kjer bo nastopilo tudi šest članov ljubljanskih zmajev.

"Odlična tekma je za nami. Toliko dobrega sem videl, da težko izpostavim naše najboljše stvari na tekmi," je bil vesel po četrti zaporedni zmagi, osmi na zadnjih desetih tekmah, strateg Olimpije Ben Cooper. "Vsak je odigral svojo vlogo. Bili smo fantastični v obeh smereh. Malo priložnosti smo ponudili sicer ofenzivno odlični ekipi Milana," je nadaljeval 48-letni Kanadčan na zeleno-beli klopi, ki je opazil, da ekipa raste.

Ben Cooper FOTO: HK Olimpija Ljubljana

"Vidno je, da se dvigamo. Navkljub številnim poškodbam na začetku sezone je odlično spoznanje, da rastemo kot ekipa. Malo nam manjka do prvega mesta, držimo tretje in smo zadovoljni z učinkom v prvem delu sezone," je pred reprezentančnim odmorom še dejal Cooper. Sledi reprezentančni premor



Slovenska moška članska hokejska reprezentanca se bo v torek prvič to sezono zbrala na reprezentančni akciji na Bledu. V sredo se bo odpravila v Francijo, kjer jo od četrtka v Amiensu čakajo tri tekme v okviru Evropskega pokala narodov.

V zadnjem tednu pred zborom je prišlo do nekaj odpovedi igralcev. Na prvi zbor v novi sezoni tako ne bodo prišli napadalca Miha Beričič in Mark Sever, branilci Tian Hebar, Žiga Urukalo in Maks Perčič ter vratar Luka Kolin. Namesto omenjenih bodo v Amiensu igrali branilca Aljoša Crnović in Miha Oblak, napadalca Žan Jezovšek in Nejc Burgar ter vratar Žan Us. Končna postava članske reprezentance za turnir v Amiensu:

Vratarja: Jon Dukarič (HD Jesenice) in Žan Us (HK Olimpija) Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Miha Oblak (HD Jesenice), Tit Smolnikar (EC KAC Future Team/Avt), Ožbe Šlibar (HD Jesenice), Aljaž Zupančič (HD Jesenice) Napadalci: David Baloh (HD Jesenice), Maks Bukovec (HK Olimpija), Nejc Burgar (HD Jesenice), Mai Crnkić (Bietigheim Steelers/Nem), Luka Gomboc (HK Olimpija), Žan Jezovšek (Zell am See/Avt), Borna Kopač (AIK/Šve), Rok Macuh (HC Olomuc/Češ), Žiga Mehle (HK Olimpija), Nik Christian Petrovič (Zug/Švi), Žan Špari Leben (HD Jesenice), Matic Török (Ilves/Fin), Anže Žeželj (SaiPa/Fin).



Spored tekem članske reprezentance v Amiensu:

Četrtek, 5. november 2026, ob 16. uri: Madžarska – Slovenija

Petek, 6. november 2026, ob 20. uri: Slovenija – Francija

Sobota, 7. november 2026, ob 15. uri: Norveška – Slovenija Izid, lige ICE:

Milano - HK Olimpija Ljubljana 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Pietroniro 18.; Urbas 7., 28., 43., Quince 17., Pance 17., Gregorc 57.