Četrtfinale Alpske lige: Olimpija z Rittnom, Jesenice pa proti Asiagu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic, osmi po rednem delu tekmovanja, so si četrtfinale priigrali v kvalifikacijah, ko so v dveh tekmah (obakrat je bilo 3:0) izločili Wipptal iz Vipitena. SŽ Olimpija si je četrtfinale zagotovila neposredno kot ena od štirih najboljših ekip rednega dela. "Za izbor nasprotnika v četrtfinalu sva se po posvetu odločila s predsednikom kluba glede na možnosti izbire, saj smo izbirali kot drugi. V klubu želimo kar najbolj slediti ciljem, ki smo si jih zadali pred sezono, zato smo se odločili za ekipo Rittner Baum, s katero imamo najboljši izkupiček v medsebojnih obračunih," je v klubskem sporočilu izjavil trener zmajev Jure Vnuk. "V ekipi smo pripravljeni na končnico in kateregakoli nasprotnika. Končnica so tekme, ki si jih vsi hokejisti želimo igrati. Zdaj so karte premešane, zdaj gre zares in vsakega nasprotnika moramo premagati. Vzdušje v ekipi je odlično. Želimo pa si, da bi nas prišlo v Tivoli podpreti čim več navijačev in ljubiteljev hokeja," pa je dejal kapetan ljubljanskih hokejistov Aleš Mušič.

Četrtfinale, v katerem bodo igrali na štiri zmage, se bo začel 18. marca.