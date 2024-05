Kanada in Švica že v polfinalu

Svetovni prvaki Kanadčani so se pričakovano uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva. V Pragi so, potem ko so v dveh obdobjih na hitro prišli do naskoka, slavili s 6:3. Kanada je redni del končala na prvem mestu skupine A, brez poraza, a z dvema zmagama po kazenskih strelih. Slovaki po drugi strani so bili četrti v svoji predtekmovalni skupini, kjer so zbrali 12 točk, prehiteli pa Latvijce, lani bronaste, ki so ostali brez zaključnih bojev.

Na začetku tekme se je zdelo, da Slovaki nimajo možnosti. Že po petih minutah so Kanadčani po dveh hitrih akcijah in ne najboljšem posredovanju vratarja Samuela Hlavaja vodili z 2:0. Potem so se Slovaki vrnili, čeprav so si gol, plošček je za hrbet Jordana Binnigtona preusmeril Brandon Hagel, zabili tekmeci pravzaprav sami.

V drugi tretjini so Kanadčani vodstvo povišali, a le za gol, tako da je Slovaška imela še nekaj možnosti. Vse do 47. minute, ko je Kanada spet dosegla dva hitra gola, tokrat celo le v razmaku 20 sekund. Za Slovake je nato sicer tudi hitro znižal Miloš Kelemen, nekaj upanja pa je ob zadetku z dvema igralcema več v 57. minuti prinesel še Marek Hrivik. A je Nick Paul z zadetkom na prazna vrata v 60. potrdil kanadsko slavje.

Polfinalnega tekmeca bodo Kanadčani dobili po koncu vseh štirih dvobojev, ko se bosta pomerila najboljša in najslabša ekipa iz rednega dela med polfinalisti, drugi par bosta sestavljala druga in tretja ekipa po uspešnosti. Obe polfinalni tekmi ter tekmi za medalje bosta v soboto in nedeljo v Pragi.