Vodilna na zahodu: St. Louis in Colorado ne popuščata

"Mislim, da smo odigrali zelo solidno tekmo. V power playu bi morali doseči še kakšen gol ali dva, imeli smo veliko strelov, a je bil njihov vratar odličen," je po tekmi dejal trener St. LouisaCraig Berube in s tem potrdil, da je bil igralec tekme gostujoči čuvaj vrat, Finec Mikko Koskinen, ki je zbral kar 42 obramb. Premagala sta ga le Brayden Shenn in Mackenzie MacEacher. Poraz je minuto in 50 sekund pred koncem na podajoLeona Draisaitlaublažil James Neal. Nekaj manj dela kot Koskinen je imel v Chicagu vratar Colorada Čeh Pavel Francouz, a tudi on ga je opravil odlično, v statistiko je vpisal 31 obramb. Njegova ekipa je odločilno delo opravila v drugi tretjini, ko sta po izidu 1:1 v polno zadela Nathan MacKinnon in Andre Burakowsky, v zadnji je nato piko na i postavilMikko Rantanen. Za plaz, ki je Chicago premagal že tretjič v sezoni, je bila to deveta zmaga v zadnjih 11 tekmah. New Jersey je končno zabeležil dve zmago zaporedoma. Tokrat je bil na domačem ledu v derbiju najslabših ekip vzhoda in zahoda boljši od Anaheima. Pred dnevi je Arizoni prodal enega svojih najboljših igralcev in najboljšega strelca (25 točk), Taylorja Halla, kar pa očitno ni zmotilo članov njegovega nekdanjega napada, Švicarja Nica Hischiera in Kyla Palmierija, saj sta oba dosegla gol. Gosti so sicer povedli z 1:0, v drugi tretjini so nato domači spreobrnili izid v svojo korist, njihovo zmago pa je z golom v prazna vrata v zadnjim minuti potrdil Finec Sami VatanenI



Izidi:

New Jersey Devils - Anaheim Ducks 3:1

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 1:4

St. Louis Blues - Edmonton Oilers 2:1