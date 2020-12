Vodstvo Blackhawksov ne želi spremeniti imena kluba in maskote

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa se na športne franšize v severnoameriških poklicnih ligah že nekaj časa vrši velik pritisk skupin, ki zagovarjajo pravice pripadnikov severnoameriških staroselskih ljudstev in se zavzemajo za preimenovanje za staroselce žaljivih, spornih in rasističnih vzdevkov klubov, simbolov in maskot. Ti pritiski na klube so se še okrepili po letošnji nasilni smrti Georgea Floydamed policijskim postopkom v Minneapolisu in po vzponu gibanja Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter).

Po dolgoletnih protestih bo tako baseballsko moštvo Cleveland Indians, ki nastopa v elitni ligi MLB, zamenjalo svoje ime. Kot so nedavno poročali ameriški mediji, nasprotniki zdajšnjega imena naziv kluba označujejo za rasističnega. Že lani so se v Clevelandu odločili za menjavo maskote kluba, stereotipne karikature "Indijanca". Proces za menjavo imena pa je dobil nov zagon poleti, ko je svoje ime zamenjala NFL-ekipa iz Washingtona, ki je opustila poimenovanje Redskins. Pri vzdevku športne ekipe gre za žaljivo poimenovanje "rdečekožci", ki so ga staroselcem nadeli evropski priseljenci.

Pod pritiskom tudi vodstvo Kansas City Chiefsov

V ameriških ligah pa je še nekaj moštev, ki so že več let tarča kritik zaradi svojih imen. Najbolj sta na udaru ekipi Kansas City Chiefs iz lige NFL v ameriškem nogometu in Chicago Blackhawks iz lige NHL. Vsaj za zdaj se kluba v Kansas Cityju in Chicagu ne bosta odpovedala svojima indijanskima vzdevkoma. Vendar pa so predstavniki Kansas City Chiefs svojim navijačem že prepovedali nošenje dodatkov za lase, pernatih pokrival, lasulj in barv za obraz v zvezi z ameriškimi staroselci na stadionih.

Za podobno politiko so se odločili tudi v klubu iz Chicaga, ki za zdaj ostaja tudi pri spornem vzdevku Blackhawks in pri sporni maskoti "Indijanca" z imenom Tommy Hawk, poroča časnik Chicago Tribune. Medtem ko gre pri drugih imenih klubov bolj kot ne za izmišljene simbole in stereotipne predstave in maskote "Indijancev", pa nosi Chicago ime po dejanski zgodovinski osebnosti, staroselskem poglavarju z območja današnjega Illinoisa na prelomu 18. in 19. stoletja z imenom Ma-ka-tai-me-še-kia-kiak, kar v jeziku algonquian pomeni ujedo, črnobelega kragulja.