Toronto do preobrata, Tavares dosegel 14. hat-trick v karieri

John Tavares je dosegel 14. hat-trick v severnoameriški hokejski ligi NHL, Toronto Maple Leafs pa so si opomogli po zaostanku dveh golov in v domači dvorani Scotiabank zadali deseti zaporedni poraz Buffalo Sabres s 5:3. Toronto je z zmago in 40 točkami sam na vrhu atlantske skupine.

Max Domi in Nicholas Robertson sta dosegla vsak gol in podajo, Bobby McMann pa je za Maple Leafs dodal dve podaji. Vratar Dennis Hildeby je zbral 24 obramb. Pri Buffalu je Jack Quinn dvakrat zadel, Devon Levi pa je ubranil 36 strelov. Tavares je tekmo končal s tremi zadetki, ko je dve minuti in 12 sekund pred koncem zadel v nebranjena vrata za svoj 15. zadetek v sezoni.

"Samo igram," je dejal Tavares. "Verjamem v svojo igro in v to, kar lahko naredim, ne glede na to, ali gre za zadetek ali pa zgolj za to, kako pomagam ekipi na ledu. Od nekdaj sem napadalno naravnan, želim dosegati gole in to želim nadaljevati, vsakič, ko se bo ponudila priložnost," je dejal 34-letni Kanadčan, ki je pri Torontu pomočnik kapetana. Tavares je bil pred prihodom v Toronto devet sezon član New York Islanders.

Bo Horvat FOTO: AP icon-expand

Otočani so sicer utrpeli poraz v vetrovnem mestu pri Chicago Blackhawks. Ekipi sta bili na začetku tretje tretjine poravnani 3:3, a je Connor Bedard dosegel pomemben gol in Chicago popeljal do zmage. Izid 5:3 je s strelom v prazna vrata postavil Connor Murphy. Jordan Kyrou je v St. Louisu dosegel gol na svoji četrti zaporedni tekmi, Robert Thomas pa je dosegel gol in podajo za domače Blues, ki so v nedeljo v dvorani Enterprise zmagali s 3:2 proti New York Rangers. Zadel je tudi Pavel Bučnevič, Joel Hofer pa je s 26 obrambami dosegel svojo četrto zaporedno zmago za modre.

Brett Berard in Will Cuylle sta zadela za Rangers, ki so izgubili na štirih od petih tekem, vključno doma proti Los Angeles Kings v soboto. Nekdanji vratar kraljev Jonathan Quick je zbral 21 obramb. "To je frustrirajoče," je dejal trener New Yorka Peter Laviolette. "V tretji tretjini smo pritiskali, vendar nam ni uspelo." New York je igral brez prvega strelca Artemija Panarina, ki je izpustil tekmo zaradi poškodbe zgornjega dela telesa.

Jonathan Quick FOTO: AP icon-expand

Dustin Tokarski je v nedeljo zbral 27 obramb za Carolina Hurricanes pri zmagi s 4:1 proti Columbus Blue Jackets. Petintridesetletni vratar je prvič nastopil v ligi NHL po 18. februarju 2023, ko je bil še član Pittsburgh Penguins. Victor Olofsson je odigral svojo drugo tekmo z dvema goloma v sezoni in pomagal Vegas Golden Knights do zmage s 3:2 nad Minnesota Wild. Zadel je tudi Shea Theodore, Jack Eichel pa je za viteze dodal dve podaji. Ilja Samsonov je zaustavil 20 strelov za vodilno ekipo pacifiške skupine. Las Vegas ima v razvrstitvi tihomorske divizije 43 točk, štiri točke več od kraljev Anžeta Kopitarja. Kralje naslednja tekma čaka v noči na sredo v gosteh pri Pittsburghu. Izidi:

Chicago Blackhawks – New York Islanders 5:3 Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 5:3 Carolina Hurricanes – Columbus Blue Jackets 4:1 St. Louis Blues – New York Rangers 3:2 Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 2:3