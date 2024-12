Chicago do zmage proti New York Rangersom

Hokejisti v severnoameriški ligi NHL so ponoči odigrali tri tekme. Manjše presenečenje so pripravili Chicago Blackhawks, ki so z 2:1 zmagali pri New York Rangers. Preostala dva dvoboja sta se končala po kazenskih strelih. Detroit Red Wings so v gosteh s 6:5 odpravili Buffalo Sabres, Montreal Canadiens pa so ugnali Anaheim Ducks s 3:2.