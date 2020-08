Chicago in Montreal prek Edmontona oziroma Pittsburgha do uvodne prednosti

"Pripravljeni smo bili na nadaljevanje in mislim, da je bila tekma dobra. Počutil sem se precej dobro in vse je šlo v mojo smer, tako da je lepo, a to je šele prva tekma," je po koncu dejal 24-letni Kubalik.

Hokejisti Calgary Flames so Winnipeg Jets premagali s 4:1, odločilno prednost pa so si priborili v drugi tretjini, ko so zadeli trikrat in zaostanek z 0:1 po prvem delu igre spreobrnil v vodstvo s 3:1.

Do uvodne zmage so prišli tudi hokejist New York Islanders, ki so z 2:1 premagali Florido Panters, in Caroline Hurricanes, ki so s 3:2 premagali New York Rangers.

Najboljša štiri moštva iz obeh konferenc so bila prosta, v naslednjih sedmih dneh pa bodo igrala za boljše izhodišče v četrtfinalu končnice, kjer se kot običajno igra na štiri zmage.