Chicago ostaja v lovu na končnico, 10. zaporedna zmaga Tampe

V rednem delu sezone lige NHL je bilo v sredo na sporedu pet tekem. Vodilna ekipa lige Tampa Bay Lightning je bila po podaljšku boljša od New York Rangersov (4 : 3) in slavila še desetič zapored, medtem ko so šestkratni osvajalci Stanleyjevega pokala Chicago Blackhawksi z enakim izidom slavili pri Anaheim Ducksih in ohranili upe po igranju v končnici.

Patrick Kane (levo) in Jonathan Toews v tej sezoni nista imela veliko razlogov za slavje, sta pa bila toliko bolj prešerne volje v Anaheimu, kjer sta takole proslavila enega od golov. FOTO: AP

Tampa Bay v tej sezoni blesti na severnoameriških ledenih ploskvah NHL. Trenutno je daleč najboljša ekipa rednega dela, v noči na četrtek po slovenskem času pa je dosegla deseto zmago v nizu, potem ko je v kultnem Madison Square Gardnu po podaljšku premagala New York Rangerse. Odločilni gol je prispeval švedski branilec Victor Hedman. Za floridsko ekipo so gole dosegli Tyler Johnson, Dan Girardiin J. T. Miller, izkazal pa se je tudi ruski vratar Andrej Vasilevskij s 33 obrambami in njegov rojak Nikita Kučerovz dvema podajama. Za Rangerje so zadeli Mika Zibanejad, Jimmy Veseyin Boo Nieves. Vrhunci tekme New York Rangers ‒ Tampa Bay Lightning:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na sporedu so bile še štiri tekme. Ekipa Colorado Avalanche je šele po izvajanju kazenskih strelov ukanila Vancouver Canuckse s 3:2, zmagoviti gol pa je v šesti seriji prispeval Šved Carl Söderberg. V rednem delu sta za gostitelje zadela Mikko Rantanenin Nathan MacKinnon, za goste Josh Leivoin Antoine Roussel, izkazal pa se je tudi gostujoči švedski vratar Jacob Markström, ki je ubranil kar 43 strelov. Vrhunci tekme Colorado Avalanche ‒ Vancouver Canucks:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Calgary Flames, sicer vodilna ekipa zahodne konference, je po hudem boju strla odpor New Jersey Devilsov in slavila z 2:1. Za kanadsko ekipo sta v Prudential Centru zadela Elias Lindholmin Mark Giordano, za ameriško pa je edini gol prispeval Kevin Rooney. V kanadskem obračunu je Toronto brez posebnih težav na kolena položil Edmonton Oilerse. Andreas Johnssonje za zmago Javorovih listov s 6:2 prispeval dva gola, po enega so prispevali Mitchell Marner, Patrick Marleau, John Tavaresin William Nylander, danski vratar Frederik Andersenje zbral 34 obramb. Za osmoljence sta zadela Leon Draisaitl in Ryan Nugent-Hopkins. Vrhunci tekme New Jersey Devils ‒ Calgary Flames:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vrhunci tekme Toronto Maple Leafs ‒ Edmonton Oilers:

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke