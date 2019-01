Chicago prekinil niz osmih zmag Pittsburgha

Hokejisti Chicaga so tako na lestvici spet pred Los Angeles Kingsi, ekipo Anžeta Kopitarja. Blackhawksi so v noči na ponedeljek v Pittsburghu zmagali s 5:3. Kraljem se je za dve točki spet odlepila tudi Arizona, ki je kar s 5:0 premagala New York Rangers. Če sta s stališča boja za boljša mesta na dnu za Los Angeles zmagi Chicaga, ki je prekinil niz osmih zmag Pittsburgha, in Arizone, pri kateri se je z golom in dvema podajama izkazal Alex Galchenyuk, neugodni, pa je ugoden poraz Anaheima, bržkone edine ekipe, ki bi jo kralji za uvrstitev v končnico še lahko prehiteli na osmem mestu. Anaheim je doma z 0:4 izgubil proti Edmontonu, nepremostljiva ovira zanj je bil vratar Cam Talbot, ki je ubranil 39 strelov. Za Anaheim je bil to osmi poraz v nizu.

Enak neuspešen niz ima tudi Ottawa, najslabša ekipa lige, tokrat je s 4:5 morala priznati premoč Carolini, tekmo je v zadnji tretjini odločil Justin Williams. Vegas že je na deveti zaporedni tekmi osvojil vsaj točko, s 3:2 je ugnal New Jersey. Winnipeg je bil s 5:1 boljši od Dallasa.

V krizi je tudi Detroit, izgubil je sedmo od zadnjih osmih tekem. Čeprav najboljši strelec prvakov Aleks Ovečkin ni zadel v polno, ga je s 3:2 premagal Washington, uspeh si je zagotovil v zadnji tretjini, ko je zaostanek 1:2 pretvoril v zmago, strelec odločilnega gola je bil Čeh Michal Kempny.

Izidi:

Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 4:5

Vegas Golden Knights - New Jersey Devils 3:2

Arizona Coyotes - New York Rangers 5:0

Winnipeg Jets - Dallas Stars 5:1

Detroit Red Wings - Washington Capitals 2:3

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 0:4

Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 3:5