Chicago odnesel zmago iz Toronta

Hokejisti iz vetrovnega mesta so sijajno odprli dvoboj v Torontu in si po prvi tretjini priigrali vodstvo 4 : 0, potem ko so zadeli Duncan Keith, Brendan Perlini, Dominik Kahunin Brandon Saad, sredi druge tretjine pa je Alex DeBrincat povišal na 5 : 0. A gostitelji navkljub velikemu zaostanku niso vrgli puške v koruzo, postopoma so zmanjševali primanjkljaj ter po golih Andreasa Johnssona, Austona Matthewsa, Morgana Riellyja in Johna Tavaresa znižali na 4 : 5, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo časa.

Vragi iz New Jerseyja so prekinili niz sedmih zaporednih porazov in slavili v Edmontonu s 6 : 3. Za zmagovalce so zadeli Kenny Agostino, Travis Zajac, Damon Severson, John Quenneville, Kevin Rooney in Blake Coleman, za osmoljence današnjega dvoboja pa Sam Gagner, Alex Chiasson in Matt Benning. Edino domačo zmago so dosegli hokejisti iz Vancouvra, ki so ukanili Rangerse iz New Yorka s 4 : 1. Za gostitelje je v Rogers Areni dva gola prispeval Tyler Motte, po enega Brock Boeser in Jake Virtanen, za goste pa je edini zadetek dosegel Rus Pavel Bučnevič.