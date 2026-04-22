Kralji še tri minute pred koncem vodili, nato pa izgubili v podaljšku

Potem ko so kralji uvodni nastop v končnici v Denverju po precej izenačeni tekmi tesno izgubili z 1:2, so tudi v drugo tekmo dvoboja vstopili z miselnostjo po zmagi.

Po dveh tretjinah brez zadetkov - tekma se je zavlekla tudi zaradi težav z ograjo - so v zadnji prvi povedli gosti, ko je bil z igralcem več po podajah Trevorja Moora in Quintona Byfielda uspešen Artemi Panarin . Vendar njihovo veselje ni trajalo dolgo, saj je dobre tri minute pozneje izenačil Gabriel Landeskog , s podajama sta mu do zadetka pomagala Martin Nečas in Devon Toews .

Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Preberi še Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Oba vratarja Anton Forsberg in Scott Wedgewood sta bila izjemna - gostujoči Forsberg je zaustavil kar 33 strelov, Wedgewood pa 21 -, tako da se je tekma prevesila v podaljšek. Ta je pripadel domači ekipi, potem ko je po 7:44 igre zadel Nicolas Roy za popoln izplen koloradske ekipe pred nadaljevanjem dvoboja v Los Angelesu. Tekma je bila sicer v drugi tretjini prekinjena za približno 17 minut, ko se je za klopjo kraljev razbilo steklo, koščki pa so se usuli na gostujočega trenerja DJ Smitha .

Na vzhodu je Tampa le izkoristila prednost domačega ledu in na drugi tekmi dvoboja proti Montreal Canadiens po podaljšku zmagala s 3:2. S tem je izenačila razmerje moči na 1:1 v zmagah. Zmago je floridski ekipi prinesel JJ Moser , ki je zmagoviti gol dosegel po 12:48 minute podaljšane igre. Zdaj se dvoboj seli v Kanado.

Hokejisti Boston Bruins so se vrnili v končnico vzhodne konference lige NHL in drugo tekmo proti Buffalo Sabres dobili s 4:2. S tem so pred selitvijo v Boston boj na štiri zmage izenačili na 1:1. Po prvi tretjini brez zadetkov so kosmatinci v drugi s tremi goli postavili temelje za zmago.

Viktor Arvidsson je dosegel svoj drugi gol kmalu po začetku zadnje tretjine, s čimer je prednost povišal na 4:0 in učinkovito zapečatil zmago. Buffalu se je uspelo približati na en gol, a zaostanka ni mogel preobrniti.

Moči so na zahodu v Las Vegasu izenačili tudi hokejisti Utah Mammoth, ki so drugo tekmo v boju na štiri zmage proti domačim zlatim vitezom dobili s 3:2. Tretja tekma bo v Salt Lake Cityju. Junak večera je bil komaj 21-letni Logan Cooley, ki je goste šest minut pred koncem tekme popeljal v vodstvo in postal najmlajši v ZDA rojeni hokejist z golom na obeh uvodnih tekmah končnice.

Izid, liga NHL, končnica, 1. krog:

- zahodna konferenca:

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:1 (0:0. 0:0, 1:1; 1:0)

Landeskog 57., Roy 61.; Panarin 54.

(Anže Kopitar: odigral 20:13 minute za LA)

Byfield (Los Angeles) je v 24. minuti zapravil kazenski strel.

- Colorado je povedel z 2:0 v zmagah;

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

- vzhodna konferenca:

Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:2 (podaljšek)

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:4

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3

- izid v zmagah je izenačen na 1:1;