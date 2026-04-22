Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Kralji še tri minute pred koncem vodili, nato pa izgubili v podaljšku

Los Angeles, 22. 04. 2026 06.27 pred 7 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Anže Kopitar

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih v svoji zadnji sezoni kariere NHL kot kapetan vodi Anže Kopitar, so izjemno tesno in napeto drugo tekmo prvega kroga končnice po podaljšku izgubili z 1:2. Kralji tako proti najboljši ekipi rednega dela sezone Colorado Avalanche v boju na štiri zmage zaostajajo z 0:2. Dvoboj se zdaj seli v Kalifornijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Potem ko so kralji uvodni nastop v končnici v Denverju po precej izenačeni tekmi tesno izgubili z 1:2, so tudi v drugo tekmo dvoboja vstopili z miselnostjo po zmagi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dveh tretjinah brez zadetkov - tekma se je zavlekla tudi zaradi težav z ograjo - so v zadnji prvi povedli gosti, ko je bil z igralcem več po podajah Trevorja Moora in Quintona Byfielda uspešen Artemi Panarin. Vendar njihovo veselje ni trajalo dolgo, saj je dobre tri minute pozneje izenačil Gabriel Landeskog, s podajama sta mu do zadetka pomagala Martin Nečas in Devon Toews.

Preberi še Ameriški novinarji 'nori' na Kopitarja: Slovenec v igri za posebno nagrado

Oba vratarja Anton Forsberg in Scott Wedgewood sta bila izjemna - gostujoči Forsberg je zaustavil kar 33 strelov, Wedgewood pa 21 -, tako da se je tekma prevesila v podaljšek. Ta je pripadel domači ekipi, potem ko je po 7:44 igre zadel Nicolas Roy za popoln izplen koloradske ekipe pred nadaljevanjem dvoboja v Los Angelesu. Tekma je bila sicer v drugi tretjini prekinjena za približno 17 minut, ko se je za klopjo kraljev razbilo steklo, koščki pa so se usuli na gostujočega trenerja DJ Smitha.

Nathan MacKinnon
FOTO: Profimedia

Na vzhodu je Tampa le izkoristila prednost domačega ledu in na drugi tekmi dvoboja proti Montreal Canadiens po podaljšku zmagala s 3:2. S tem je izenačila razmerje moči na 1:1 v zmagah. Zmago je floridski ekipi prinesel JJ Moser, ki je zmagoviti gol dosegel po 12:48 minute podaljšane igre. Zdaj se dvoboj seli v Kanado.

Preberi še Kralji s Kopitarjem dodobra namučili Colorado

Hokejisti Boston Bruins so se vrnili v končnico vzhodne konference lige NHL in drugo tekmo proti Buffalo Sabres dobili s 4:2. S tem so pred selitvijo v Boston boj na štiri zmage izenačili na 1:1. Po prvi tretjini brez zadetkov so kosmatinci v drugi s tremi goli postavili temelje za zmago. 

Colorado Avalanche vs Los Angeles Kings
FOTO: Sofascore.com

Viktor Arvidsson je dosegel svoj drugi gol kmalu po začetku zadnje tretjine, s čimer je prednost povišal na 4:0 in učinkovito zapečatil zmago. Buffalu se je uspelo približati na en gol, a zaostanka ni mogel preobrniti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moči so na zahodu v Las Vegasu izenačili tudi hokejisti Utah Mammoth, ki so drugo tekmo v boju na štiri zmage proti domačim zlatim vitezom dobili s 3:2. Tretja tekma bo v Salt Lake Cityju. Junak večera je bil komaj 21-letni Logan Cooley, ki je goste šest minut pred koncem tekme popeljal v vodstvo in postal najmlajši v ZDA rojeni hokejist z golom na obeh uvodnih tekmah končnice.

Izid, liga NHL, končnica, 1. krog:
- zahodna konferenca:
Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:1 (0:0. 0:0, 1:1; 1:0)
Landeskog 57., Roy 61.; Panarin 54.
(Anže Kopitar: odigral 20:13 minute za LA)
Byfield (Los Angeles) je v 24. minuti zapravil kazenski strel.
- Colorado je povedel z 2:0 v zmagah;

Vegas Golden Knights - Utah Mammoth 2:3
- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

- vzhodna konferenca:
Tampa Bay Lightning - Montreal Canadiens 3:2 (podaljšek)
- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:4
- izid v zmagah je izenačen na 1:1;

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl play off los angeles kopitar

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680