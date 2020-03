Colorado do sedme zmage v nizu

V šesti minuti je prekoAnthonyja Manthe povedel domači Detroit, a so gostje še v prvem delu igre izenačili. V 13. minuti je bil uspešen Vladislav Namestnikov. Končnih 2:1 za drugo ekipo zahoda pa je v 35. minuti postavil Logan O'Connor. "To je bilo odlično. Zelo sem se zabaval na ledu. Fantje so pred mano igrali zelo trdo. To je bilo najlepše darilo, ki bi si ga lahko želel," je po koncu dejalMichael Hutchinson, ki je v ponedeljek praznoval 30. rojstni dan in je ob debiju za Colorado zbral 17 obramb. Na drugi tekmi večera so gledalci lahko uživali v številnih zadetkih, a se tekma ni izšla po domačih notah. Že po prvem delu igre so gostje vodili z 2:0, v drugem delu so domači v 23. minuti v razmaku 14 sekund uspeli zadeti dvakrat in izid izenačiti, uspešna sta bilaRoman Josi in Calle Jaernkrok. Gostje so znova povedli za gol (3:2), a je za Nashville hitro izenačilNick Bonino. V zadnjem delu igre pa so se hokejisti Edmontona popolnoma razigrali in zadeli še petkrat. Nemec Leon Draisaitl je zadel štirikrat, trikrat v tretji tretjini, poleg tega je prispeval še podajo. Connor McDavid je vpisal gol in štiri podaje za Edmonton, ki za prvim mestom v pacifiški diviziji, ki ga zaseda Vegas Golden Knights, zaostaja dve točki.

"Ni mi treba ovinkariti. Ko zadeneš štiri gole, se počutiš dobro. Počutiš se dobro, imaš dober občutek glede svojih soigralcev na ledu in očitno je, da so mi danes pomagali z nekaj odličnimi akcijami in mi vse skupaj močno olajšali," je po koncu dejal Draisaitl, ki s 107 (43 goli, 64 podaj) točkami vodi na lestvici najuspešnejših hokejistov v letošnji sezoni.

Los Angeles Kings slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja prihodnja tekma čaka v noči na petek, ko bodo gostili Toronto Maple Leafs.



Izida:

Detroit Red Wings -Colorado Avalanche 1:2

Nashville Predators - Edmonton Oilers 3:8