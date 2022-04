Colorado in Florido v boju za prvo mesto v ligi ločita le dve točki

Florida je doma s 4:3 ugnala Buffalo in po 50. zmagi na 71. odigrani tekmi v sezoni v vzhodni konferenci zbrala že 106 točk. Tekmo, na kateri je Buffalo v prvem delu vodil že s 3:1, je 38 sekund pred koncem odločil Sam Bennett, ki je s tem dosegel jubilejni stoti gol v ligi in 200. strelsko točko. Sam Reinhart in Claude Giroux sta dosegla po gol in podajo, med podajalce pa se je vpisal tudi Jonathan Huberdeau, ki je s tem dosegel strelsko točko na že deseti tekmi zaporedoma. Florida je slavila že šestič zaporedoma.

Z zmago je Florida prednost na vzhodu pred Carolino povečala na šest točk, saj so Hurricanesi ponoči doma izgubili proti New York Islandersom z 1:2. Vsega 15 sekund pred koncem je odločilni gol dosegel Kyle Palmieri. Le 42 sekund pred piskom sirene je Vincent Trochek za ekipo Caroline izid poravnal na 1:1.