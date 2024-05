Colorado in New York do zmage v podaljšku

Newyorčani so proti Carolini zaostajali z 1:2 in 2:3, v 47. minuti pa je za 3:3 in podaljške zadel Chris Kreider, s 43 goli rekorder kluba v končnicah. V drugem podaljšku je v osmi minuti zmagoviti gol dosegel Vincent Trocheck, ki je v statistiko vpisal tudi podajo. Pri Newyorčanih je sicer Alexis Lafreniere dosegel dva gola, Artemi Panarin je dodal tri podaje, svoj rekord sezone pa je s 54 obrambami popravil Igor Šesterkin. Pri Carolini je Jake Guentzel zadel dvakrat, Sebastian Aho pa je trikrat podal. Naslednji dve tekmi bosta v Raleighu v Severni Karolini. Carolina je zdaj izgubila tri od zadnjih štirih tekem, medtem ko je New York dobil zadnjih šest tekem končnice ter osem zapovrstjo, upoštevajoč še redni del sezone.

V Dallasu so domači izvrstno začeli obračun s Coloradom, Ryan Suter, Wyatt Johnston in Jamie Benn so v prvi tretji svoji ekipi priigrali vodstvo s 3:0. Valerij Ničuškin in Cale Makar sta v drugi tretjini goste vrnila v igro, v prvi minuti zadnje tretjine pa je za 3:3 zadel Nathan MacKinnon. V 12. minuti podaljška pa je zmago Coloradu, sicer četrtemu nosilcu zahoda, priigral Miles Wood. Pri slednjem sta MacKinnon in Ničuškin golu dodala podajo, Makar pa dve. Dve podaji je zbral tudi Mikko Rantanen.

Dallas, ki je prvi nosilec zahodne konference, bo gostil tudi drugo tekmo.