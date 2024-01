Colorado in Vancouver do pomembnih zmag

Točki sta s podajama prispevala še domači Nathan MacKinnon, ki je s 66 točkami drugi strelec lige, obenem pa ima vsaj eno točko na vseh domačih 22 tekmah, tako da mu le še ena tekma manjka do izenačenja Coloradovega rekorda Joeja Sakica , in gostujoči David Pastrnak , ki je s 56 točkami četrti med strelci v NHL.

Colorado ima po zmagi proti Bostonu 55 točk, toliko kot današnji tekmec in toliko kot Vancouver, eno točko več v ligi imajo le Winnipeg Jetsi, ki so bili ponoči prosti.

V New Yorku pa so Canucksi, drugi v zahodni konferenci, ugnali drugouvrščene na vzhodu Rangerse (54 točk). Eden junakov zmage je bil Elias Pettersson, ki je prispeval dva gola in dve podaji ter je pri 52 točkah, kar trenutno zadošča za osmo mesto na strelski lestvici. Dva gola je dodal Nils Hoglander, toliko kot pri domačih Vincent Trocheck.

"Zdaj bolje razumemo, kako se želimo braniti in kako pritiskati. To nam prinaša priložnosti v napadu. Lepo je videti, kje smo," je za agencijo AP po tekmi povedal Pettersson.

Dallas Starsi, ki so četrti v zahodni konferenci, so prav tako v gosteh s 4:0 premagali Minnesoto Wild, Tyler Seguin in Roope Hintz sta prispevala gol in podajo.

Na zadnji tekmi večera so Philadelphia Flyersi, sedmi v vzhodni konferenci, doma priznali premoč Pittsburgh Penguinsov, ki so slavili s 4:1. Jevgenij Malkin je dosegel gol in podajo za zmagovalce.

Los Angeles Kingsi Anžeta Kopitarja, ki so šesti v zahodni konferenci, bodo v noči na sredo gostovali pri ekipi Tampa Bay Lightning.