Colorado le še zmaga loči od velikega finala

Edmonton je na tretji tekmi konferenčnega finala na domačem ledu dvorane Rogers Place povedel že po 38 sekundah z golom Connorja McDavida. A so v nadaljevanju na ledu zagospodarili člani zasedbe iz Kolorada.

Valerij Ničuškin je dosegel dva gola, za izenačenje v 17. minuti in za vodstvo 2:1 v peti minuti druge tretjine, pri obeh zadetkih je s podajama sodeloval Devon Toews. Naftarji so prek Ryana McLeoda prišli do izenačenja 2:2 v osmi minuti tretje tretjine. A je to bil račun brez krčmarja. Do podaljška ni prišlo. Najprej je zadel J.T. Compher v 13. minuti zadnje tretjine za vodstvo 3:2, končni izid 4:2 pa je postavil Mikko Rantanen z zadetkom v nebranjen gol 30 sekund pred koncem tekme.

Vratar Colorada Pavel Francouz je tokrat zaustavil 27 strelov domačih na gol, vratar gostov Mike Smith pa je zbral kar 39 obramb. Edmonton, ki je v prvem krogu izločil Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja s 4:3, je v polfinalu zahodne konference s 4:1 odpravil Calgary. Avalanche pa je na poti do polfinala lige NBA izločil Nashville s 4:0 in St. Louis Blues s 4:2.