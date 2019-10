Colorado na začetku sezone ostaja neporažen: peta zaporedna zmaga

Colorado je prvič po sezoni 2013/2014, ko so na začetku sezone zabeležili šest zaporednih zmag, začel udarno. Največ dela so igralci opravili že v prvi tretjini, ki se je končala z izidom 4 : 0 v njihovo korist. Za zmagovalno moštvo je zadelo šest različnih hokejistov, Nazem Kadriin Mikko Rantanen pa sta poleg gola k zmagi prispevala še dve podaji. Vratar Philipp Grubauer je zbral 29 obramb.

Prvič v sezoni pa je izgubila ekipa Edmonton Oilers. Po petih zmagah je tokrat na gostovanju morala priznati premoč Chicago Blackhawks. Domači hokejisti so zmagali s 3:1, gole pa so prispevali Patrick Kane, Alexander Nylander inBrandon Saad.

Moštvo New York Islanders je s 3 : 2 premagalo St. Louis Blues po podaljšku. Gostje so izid izenačili v zadnji minuti rednega dela, da je zmaga ostala doma pa je v drugi minuti podaljška poskrbel Devon Toews. Odlično tekmo v dresu Boston Bruins je odigral David Pastrnak, ki je ob domači zmagi svojega moštva nad Anaheim Ducks prispeval vse štiri gole. Končni rezultat je bil 4 : 2.

Na začetku sezone pa se nikamor ne znajdejo hokejisti Dallas Stars, ki so izgubili še šesto od sedmih tekem. Tokrat so z 0 : 4 izgubili na gostovanju pri Buffalo Sabres. Še slabše gre ekipi New Jersey Devils, ki je izgubila še šestič zaporedoma. Tokrat so hokejisti New Yerseya s 4 : 6 izgubili doma proti Florida Panthers. Je pa do prve zmage v sezoni prišlo moštvo Minnesota Wild. Na gostovanju je z 2 : 0 ugnalo Ottawo Senators, Alex Stalock pa je za goste prispeval 26 obramb.

Izidi:

Boston Bruins - Anaheim Ducks 4:2

Ottawa Senators - Minnesota Wild 0:2

New Jersey Devils - Florida Panthers 4:6

New York Islanders - St. Louis Blues 3:2 (podaljšek)

Buffalo Sabres - Dallas Stars 4:0

Washington Capitals - Colorado Avalanche 3:6

Chicago Blackhawks - Edmonton Oilers 3:1