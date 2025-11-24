Colorado nadaljuje s prevlado na začetku sezone

Hokejisti Colorada so točke dosegli še na 13. zaporedni tekmi, z 22 obrambami se je za svoj prvi "shutout" v sezoni (deveti v karieri) ob deveti zaporedni zmagi izkazal vratar Scott Wedgewood. "Seveda mi ogromno pomeni današnja zmaga," je po tekmi dejal Wedgewood, ki je med vratnici stopil po tekmi premora.

"Blackwood (Mackenzie, rezervni vratar, op. p.) je bil sinoči za nas neverjeten, imel je dobro prvo tretjino, v drugi je bil na svojem mestu in v tretji opravil svoje delo. Težak konec tedna za fante. Mislim, da se je v našo igro prikradlo malo frustracije. Tukaj bomo vsi dali vse od sebe, da bomo nadaljevali zmagoviti niz. Ko si najboljši v ligi, te vsi želijo zrušiti," je dodal prvi vratar za zdaj najboljše ekipe v sezoni.