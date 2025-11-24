Colorado nadaljuje s prevlado na začetku sezone

Hokejisti Colorada so točke dosegli še na 13. zaporedni tekmi, z 22 obrambami se je za svoj prvi "shutout" v sezoni (deveti v karieri) ob deveti zaporedni zmagi izkazal vratar Scott Wedgewood. "Seveda mi ogromno pomeni današnja zmaga," je po tekmi dejal Wedgewood, ki je med vratnici stopil po tekmi premora.
"Blackwood (Mackenzie, rezervni vratar, op. p.) je bil sinoči za nas neverjeten, imel je dobro prvo tretjino, v drugi je bil na svojem mestu in v tretji opravil svoje delo. Težak konec tedna za fante. Mislim, da se je v našo igro prikradlo malo frustracije. Tukaj bomo vsi dali vse od sebe, da bomo nadaljevali zmagoviti niz. Ko si najboljši v ligi, te vsi želijo zrušiti," je dodal prvi vratar za zdaj najboljše ekipe v sezoni.
"Mislim, da nam je zmaga na zadnjih tekmah v tem trenutku v veliko pomoč. To, da lahko zmagujemo na vse te različne načine, je dobro za nas. Ampak spet, našo igro želimo še naprej graditi," pa je dejal edini strelec tekme.
Pri domačih je vratar Spencer Knight zaustavil 25 strelov, vendar ni mogel preprečiti tretjega zaporednega poraza. "Mislim, da če ponovimo takšno predstavo kot danes, bomo dobili veliko tekem," je porazu navkljub dejal trener Chicaga Jeff Blashill.
"Nismo sicer zmagali, a mislim, da smo odlično opravili svoje delo," je varovance še pohvalil domači trener. Minnesota Wild je premagala Winnipeg Jets s 3:0. To je bila peta zaporedna zmaga Minnesote. Vratar Wilda Jesper Wallstedt je ubranil 32 strelov in dosegel svoj drugi zaporedni "shutout", zadetke za prvo zmago proti Jets po devetih porazih v nizu pa so dosegli Kiril Kaprizov, Brock Faber in Danila Jurov.
Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Ottawo Senators.
Liga NHL, izidi:
Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 4:1
Winnipeg Jets - Minnesota Wild 0:3
New York Islanders - Seattle Kraken 1:0 (kazenski streli)
Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:1
San Jose Sharks - Boston Bruins 3:1
Vancouver Canucks - Calgary Flames 2:5
