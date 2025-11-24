Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Hokej

Colorado nadaljuje s prevlado na začetku sezone

Chicago, 24. 11. 2025 08.34 | Posodobljeno pred 4 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Najboljša ekipa severnoameriškega prvenstva Colorado Avalanche je na gostovanju v Chicagu prišla do nove zmage, 22. v novi sezoni lige NHL. Tokrat je domače Blackhawks premagala z 1:0, strelec edinega zadetka na tekmi pa je bil Cale Makar v drugi tretjini.

Hokejisti Colorada so točke dosegli še na 13. zaporedni tekmi, z 22 obrambami se je za svoj prvi "shutout" v sezoni (deveti v karieri) ob deveti zaporedni zmagi izkazal vratar Scott Wedgewood. "Seveda mi ogromno pomeni današnja zmaga," je po tekmi dejal Wedgewood, ki je med vratnici stopil po tekmi premora. 

"Blackwood (Mackenzie, rezervni vratar, op. p.) je bil sinoči za nas neverjeten, imel je dobro prvo tretjino, v drugi je bil na svojem mestu in v tretji opravil svoje delo. Težak konec tedna za fante. Mislim, da se je v našo igro prikradlo malo frustracije. Tukaj bomo vsi dali vse od sebe, da bomo nadaljevali zmagoviti niz. Ko si najboljši v ligi, te vsi želijo zrušiti," je dodal prvi vratar za zdaj najboljše ekipe v sezoni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Mislim, da nam je zmaga na zadnjih tekmah v tem trenutku v veliko pomoč. To, da lahko zmagujemo na vse te različne načine, je dobro za nas. Ampak spet, našo igro želimo še naprej graditi," pa je dejal edini strelec tekme.

Pri domačih je vratar Spencer Knight zaustavil 25 strelov, vendar ni mogel preprečiti tretjega zaporednega poraza. "Mislim, da če ponovimo takšno predstavo kot danes, bomo dobili veliko tekem," je porazu navkljub dejal trener Chicaga Jeff Blashill.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nismo sicer zmagali, a mislim, da smo odlično opravili svoje delo," je varovance še pohvalil domači trener. Minnesota Wild je premagala Winnipeg Jets s 3:0. To je bila peta zaporedna zmaga Minnesote. Vratar Wilda Jesper Wallstedt je ubranil 32 strelov in dosegel svoj drugi zaporedni "shutout", zadetke za prvo zmago proti Jets po devetih porazih v nizu pa so dosegli Kiril Kaprizov, Brock Faber in Danila Jurov.

Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan v svoji zadnji sezoni NHL vodi slovenski as Anže Kopitar, so tokrat počivali. Naslednja tekma jih čaka v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Ottawo Senators.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Liga NHL, izidi:

Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 4:1

Winnipeg Jets - Minnesota Wild 0:3

New York Islanders - Seattle Kraken 1:0 (kazenski streli)

Chicago Blackhawks - Colorado Avalanche 0:1

San Jose Sharks - Boston Bruins 3:1

Vancouver Canucks - Calgary Flames 2:5

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl colorado avalanche chicago blackhawks winnipeg jets
Naslednji članek

Zmaji po trdem boju do zmage v Beljaku

  • SAVNE
  • NAKLADALNIK
  • SNEZNA
  • BOSCH
  • VRATA
  • DREVO
  • PANEL
  • REGAL
  • PEC
  • JELEN
  • VOZICEK
  • KATALOG
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363