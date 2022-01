Colorado po zmagi nad Bostonom ohranja vodstvo na zahodu

S 4:3, a po kazenskih strelih, se je v domači dvorani veselil tudi Toronto v dvoboju proti Anaheimu. Domači so vodili že s 3:1, nato pa dobili vsaj neposredna merjenja vratarjev z napadalci in obe točki.

Bližje zmagi je bil Boston, ki je v drugem delu povedel s 3:1 in šele 27 sekund pred koncem je Gabriel Landeskog gostiteljem priigral podaljšek in točko, kasneje pa so osvojili obe. Pred tem je domačim napadalcem živce paral švedski vratar Linus Ullmark , ki je zbral kar 37 obramb, na koncu pa vendarle klonil.

Najbolj razburljivo tekmo so gledalci videli v Detroitu, kjer je Chicago slavil z 8:5. Gostje iz Illinoisa so povedli s 4:0 in 6:3, gostitelji pa so se obakrat približali na gol. Končnica v Michiganu je nato po zaslugi Kanadčana Dylana Stroma, ki je dosegel tri gole in podajo, pripadla gostom.

Calgary Flames pa so blesteli v Columbusu v Ohiu. Kanadčani so na nasprotna vrata sprožili rekordnih 62 strelov in bili nagrajeni z zmago s 6:0. San Jose je v ameriški prestolnici zmagal s 4:1.

Liga NHL, izidi:

Toronto Maple Leafs - Anaheim Ducks 4:3 (kazenski streli)

Washington Capitals - San Jose Sharks 1:4

Columbus Blue Jackets - Calgary Flames 0:6

Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 5:8

Colorado Avalanche - Boston Bruins 4:3 (podaljšek)