Colorado 'pometel' z Nashvillom, Florida slavila po podaljšku

Odločilni zadetek po izenačenju na 3:3 je 7:58 minute pred koncem za goste dosegel Valerij Ničuškin in pomagal ekipi Colorado Avalanche do polfinala zahodne konference, kamor se je ta uvrstila še četrtič v nizu. Še drugič zaporedoma je v prvem krogu tekmeca izločila z "metlo", brez poraza. Andre Burakovsky se je izkazal z golom in dvema podajama, Cale Makar je dodal zadetek in podajo, med strelce pa se je vpisal tudi Devon Toews. Po golu Nišuškina in prednosti gostov s 4:3 je končni izid zapečatil Nathan MacKinnon , ki je zadel prazna vrata 55,9 sekunde pred koncem tekme.

Odigrane so bile še tri tekme. Pittsburgh Penguinsi so pred svojimi navijači zmagali s 7:2 in so v seriji proti New York Rangersom povedli s 3:1 v zmagah. Dallas Starsi so na domačem ledu morali priznati premoč Calgaryju (1:4) in izid v zmagah je zdaj izenačen na 2:2.

Najboljša ekipa rednega dela Florida Panthers je po podaljšku v gosteh premagala Washington Capitalse, serija je izenačena na 2:2. Capitalsi so vodili že s 3:1, a so Panthershi izenačili, v podaljšku je zmago Panterjem zagotovil Carter Verhaeghe v 65. minuti tekme.