Colorado ponižal branilce naslova iz Tampe

Dvakratni branilci naslova s Floride, ki so s 4:2 izločili New York Rangers na šestih tekmah finala vzhodne konference, se bodo skušali znova zbrati, ko bodo v noči na torek gostili tretjo tekmo.

Tampa bi s tretjim zaporednim naslovom postala prva ekipa s vsaj toliko zaporednimi naslovi po New York Islanders, ki so med leti 1980 in 1983 osvojili štiri Stanleyjeve pokale. A bodo Floridčani za ponovitev dosežka iz zadnjih dveh sezon morali nadoknaditi zaostanek po dveh porazih v Denverju.

Liga NHL, finale, druga tekma, izid:

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 7:0

(Colorado vodi z 2:0 v zmagah).

Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.