Colorado s 'petardo' odpravil St. Louis Blues

Hokejisti Dallas Stars so v ligi NHL na domačem ledu s 5:3 premagali Vancouver Canucks in vpisali četrto zaporedno zmago. Colorado Avalanche je medtem s 5:0 odpravil St. Louis Blues, Columbus Blue Jackets pa so v gosteh po podaljšku s 3:2 ugnali Utah.

Roope Hintz in Jason Robertson sta zadela po dvakrat in vpisala podajo pri Dallasu, gol je dodal še Oskar Bäck, Jake Oettinger pa je zbral 26 obramb. Conor Garland, Jake DeBrusk in Carson Soucy so na drugi strani zadeli za Vancouver, a so Kanadčani po treh zmagah zapovrstjo doživeli 28. poraz v sezoni. Stars so s 67 točkami četrta zasedba zahodne konference lige in druga v centralni skupini. V tej skupini in na zahodu s 75 točkami trdno vodijo Winnipeg Jets pred Edmonton Oilers in Vegas Golden Knights, obe ekipi imata po 68 točk.

Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja so za slednjima ekipama tretji v pacifiški skupini in sedmi na zahodu z 58 točkami. Kralji bodo naslednjo tekmo odigrali v noči na nedeljo po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Carolini.

Colorado je doma že v prvi tretjini s štirimi goli odločil tekmo proti St. Louisu. Jonathan Drouin je dosegel dva zadetka in dodal podajo. Med strelce so se vpisali še Martin Necas, Cale Makar in Joel Kiviranta, Mackenzie Blackwood pa je z 19 obrambami še drugič v sezoni, prvič pri Coloradu, mrežo ohranil nedotaknjeno. V drugih vratih je Joel Hofer zbral 31 obramb, a ni uspel preprečiti četrtega zaporednega poraza St. Louisa.

Edino gostujočo zmago so sinoči vpisali hokejisti Columbusa. Blue Jackets so v zadnji tretjini zaostajali za dva gola, nato pa v podaljšku slavili po preobratu. Odločilni gol je po 61 sekundah podaljška dosegel Zach Werenski. Kiril Marčenko in Kent Johnson sta tudi zadela za Columbus, ki je zabeležil tretjo zaporedno zmago, prav vse po podaljšku, in četrto na zadnjih petih tekmah. Danil Tarasov je imel 33 obramb. Utah je izgubil četrtič zapored, tokrat pa sta bila natančna Nick Schmaltz in Alexander Kerfoot.

Blue Jackets so šesta ekipa vzhodne konference z 59 točkami. Na vrhu te so Washington Capitals (74) pred Carolino Hurricanes (68), New Jersey Devils (64), Florido Panthers (63) in ekipo Toronto Maple Leafs (62). Zadnjeuvrščena ekipa vzhoda Buffalo Sabres pa je ponoči s 4:3 doma premagala Nashville Predators. Jiri Kulich je tekmo odločil s svojim drugim golom dobri dve minuti pred koncem. Izidi:

Buffalo Sabres - Nashville Predators 4:3 Dallas Stars - Vancouver Canucks 5:3 Colorado Avalanche - St. Louis Blues 5:0 Utah Hockey Club - Columbus Blue Jackets 2:3 (podaljšek)

