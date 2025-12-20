Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Čas za zemljo Ceste TV spored
Voyo.si
Hokej

Colorado se je z novo zmago utrdil na vrhu tabele

Denver, 20. 12. 2025 07.34 pred 31 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slavje Colorada

Hokejisti Colorado Avalanche so v ligi NHL premagali Winnipeg Jets s 3:2 in se še utrdili na vrhu lestvice. Najvišjo zmago večera pa so dosegli Dallas Stars, druga ekipe lige in zahodne konference je z 8:3 slavila v gosteh pri Anaheim Ducks.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Colorado, ki je pri 57 točkah, je slavila z goli Brenta Burnsa, Martina Nečasa in Parkerja Kellyja, z 59 točkami prvi strelec lige Nathan MacKinnon je tokrat prispeval podajo. Za Colorado je bila to četrta zaporedna zmaga. Dallas, ki ima štiri točke manj od Colorada, je Anaheimu nasul osem zadetkov, dva gola in podajo je vpisal Jason Robertson. Mikko Rantanen, z 48 točkami peti na strelski lestvici, je k zmagi proti peti ekipi zahoda dodal dve podaji.

Preberi še Kralji končali niz štirih porazov, Kopitar prispeval podajo

Branilci naslova, Florida Panthers, so po kazenskih strelih s 4:3 odpravili s 47 točkami najboljšo ekipo vzhodne konference Carolina Hurricanes. Evan Rodrigues je zadel odločilni kazenski strel. Carolina je sicer vodila že s 3:0, v zadnjih desetih minutah pa so domačim, sedmim na vzhodu, izenačenje priigrali Brad Marchand, Sam Bennett in Sam Reinhart. Vsi trije so sicer vpisali še podajo, medtem ko je pri Carolini dva gola vpisal Sebastian Aho.

Sam Reinhart
Sam Reinhart
FOTO: AP

New Jersey Devils, ki so tretji v vzhodni konferenci, so z 2:1 slavili v Salt Lake Cityju pri Utah Mammothu, po zaostanku z 0:1 sta za zmagovalce zadela Connor Brown in Stefan Noesen. V gosteh so bili uspešni tudi Vancouver Canucks, ki so s 4:1 premagali New York Islanders, peto ekipo vzhoda. Posebej se je izkazal Kiefer Sherwood, ki je drugič v sezoni dosegel tri gole za tretjo zaporedno zmago Kanadčanov.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki so sedmi v zahodni konferenci, bodo znova na delu v noči na torek, ko bodo gostili Columbus Blue Jackets.

Izidi:
Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:3 (kazenski streli)

New York Islanders - Vancouver Canucks 1:4

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3:2

Utah Mammoth - New Jersey Devils 1:2

Anaheim Ducks - Dallas Stars 3:8

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej nhl

Hokejisti Olimpije doma izgubili proti Pustertalu

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To je darilo, ki zadene v polno
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
zadovoljna
Portal
Slovo Simone Weiss še vedno odmeva
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki delijo svojo bolečino
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
Med božičnimi prazniki se zaljubi v vojaškega veterana
vizita
Portal
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
moskisvet
Portal
Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
okusno
Portal
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420