Colorado se je z novo zmago utrdil na vrhu tabele

Colorado, ki je pri 57 točkah, je slavila z goli Brenta Burnsa, Martina Nečasa in Parkerja Kellyja , z 59 točkami prvi strelec lige Nathan MacKinnon je tokrat prispeval podajo. Za Colorado je bila to četrta zaporedna zmaga. Dallas, ki ima štiri točke manj od Colorada, je Anaheimu nasul osem zadetkov, dva gola in podajo je vpisal Jason Robertson . Mikko Rantanen , z 48 točkami peti na strelski lestvici, je k zmagi proti peti ekipi zahoda dodal dve podaji.

Branilci naslova, Florida Panthers, so po kazenskih strelih s 4:3 odpravili s 47 točkami najboljšo ekipo vzhodne konference Carolina Hurricanes. Evan Rodrigues je zadel odločilni kazenski strel. Carolina je sicer vodila že s 3:0, v zadnjih desetih minutah pa so domačim, sedmim na vzhodu, izenačenje priigrali Brad Marchand , Sam Bennett in Sam Reinhart . Vsi trije so sicer vpisali še podajo, medtem ko je pri Carolini dva gola vpisal Sebastian Aho.

New Jersey Devils, ki so tretji v vzhodni konferenci, so z 2:1 slavili v Salt Lake Cityju pri Utah Mammothu, po zaostanku z 0:1 sta za zmagovalce zadela Connor Brown in Stefan Noesen. V gosteh so bili uspešni tudi Vancouver Canucks, ki so s 4:1 premagali New York Islanders, peto ekipo vzhoda. Posebej se je izkazal Kiefer Sherwood, ki je drugič v sezoni dosegel tri gole za tretjo zaporedno zmago Kanadčanov.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki so sedmi v zahodni konferenci, bodo znova na delu v noči na torek, ko bodo gostili Columbus Blue Jackets.

Izidi:

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 4:3 (kazenski streli)

New York Islanders - Vancouver Canucks 1:4

Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3:2

Utah Mammoth - New Jersey Devils 1:2

Anaheim Ducks - Dallas Stars 3:8