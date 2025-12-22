Naslovnica
Colorado še naprej blesti

Minneapolis, 22. 12. 2025 08.04 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nathan MacKinnon

Hokejisti Colorada ostajajo vodilna ekipa severnoameriške lige NHL. Ponoči so s 5:1 slavili na gostovanju pri Minnesoti. Štiri točke na zahodu in v ligi zaostaja Dallas, ki je doma z enakim izidom odpravil Toronto.

V St. Paulu v Minnesoti je Nathan MacKinnon dosegel dva gola, Cale Makar in Brock Nelson pa po gol in dve podaji za peto zaporedno zmago, s katero je Colorado ujel Boston na drugem mestu večne lestvice osvojenih točk po 35 tekmah sezone. Vratar Mackenzie Blackwood zbral 28 obramb.

V Dallasu je odločitev padla šele v končnici, saj je Toronto vse do 53. minute zaostajal z 1:2, takrat pa je ključen gol na tekmi dosegel Jamie Benn. Mavrik Bourque je 125 sekund pred koncem povišal na tri razlike, ko so gosti z menjavo vratarja s šestim igralcem na ledu želeli doseči preobrat, končni izid je 17 sekund pred zadnjim piskom sirene dosegel Justin Hryckowian.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na zahodu je drugouvrščeni Detroit v derbiju kroga po podaljšku premagal tretjeuvrščeni Washington s 3:2 in za vodilno Carolino zaostaja za dve točki, Washington štiri. Po štirih minutah in pol dodatnega dela je tekmo odločil Moritz Seider. Najbolj zaslužen za zmago pa je vratar Cam Talbot z 31 obrambami.

Enako število točk kot Washington ima Montreal, ki ga je s 4:3 po izvajanju kazenskih strelov ugnal Pittsburgh. V četrtem krogu je odločilni gol dosegel Rickard Rakell, ki je zadel tudi v prvi tretjini. Rakellu je kot podajalec pomagal Sydney Crosby, ki je pred tem zadel za 1:1. Z novima točkama je na večni lestvici strelcev lige prehitel Maria Lemieuxa in je s 1724 točkami zdaj osmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipe na vzhodu so zelo zgoščene in New York Islanders, ki so z 1:3 izgubili proti Buffalu, so zamudili priložnost za skok na tretje mesto. Za goste sta v drugem delu zadela Josh Norrin in Zach Benson, dve minuti pred koncem tekme je Peyton Krebs zadel prazen domači gol za končni izid in šesto zaporedno zmago svoje ekipe.

Liga NHL, izidi:
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:2 (podaljšek)

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 1:5

Boston Bruins - Ottawa Senators 2:6

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:3

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 4:3 (kazenski streli)

Nashville Predators - New York Rangers 2:1

Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 5:1

Utah Mammoth - Winnipeg Jets 4:3 (podaljšek)

Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4:3

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
hokej na ledu liga nhl colorado avalanche nathan mckinnon dallas stars

