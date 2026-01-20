Colorado še naprej melje, MacKinnon do novega mejnika

Za vodilno ekipo lige, ki je nazadnje presenetljivo visoko (3:7) izgubila v Nashvillu, so zadeli še Parker Kelly, Victor Olofsson in Artturi Lehkonen. Zgodba večera pa je Nathan MacKinnon, ki je dosegel mejo 1100 točk, kar je pred njim v zgodovini kluba zmogel le sloviti Joe Sakic. Za Washington sta zabila Jakob Chychrun in Ethen Frank, novo podajo pa je vpisal ruski zvezdnik Aleksej Ovečkin. Ta je zdaj pri 1665 točkah, doseženih za en klub, in le še štiri točke zaostaja za petouvrščenim Waynom Gretzkyjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na vzhodu je po novem sama v vodstvu Carolina, ki je z 2:1 ugnala Buffalo. Odločilni gol je v 43. minuti dosegel Seth Jarvis, vratar Brandon Bussi pa je zbral 18 obramb. S tremi odigranimi tekmami manj za vsega dve točki na vzhodu zaostaja Tampa Bay Lightning, enak izkupiček ima Detroit. Na zahodu je druga Minnesota, ki je s 6:3 slavila v Torontu. Tekma je bila odločena po dveh tretjinah, ko so gostje vodili s 5:1. Prvenec je na tekmi dosegel Marcus Foligno, ki je prvič na eni tekmi dosegel tri gole, Vladimir Tarasenko je dodal dva, Filip Gustavsson pa je zbral 27 obramb.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vse bolj pa se končnica odmika branilcem naslova s Floride. Ponoči so doma z 1:4 izgubili s San Josejem in ostajajo na 12. mestu. Pittsburgh je s 6:3 ugnal Seattle. Sidney Crosby je odigral svojo 1400. tekmo v ligi in k zmagi dodal dve podaji. S tem je na večni lestvici strelcev na osmem mestu le še 13 točk oddaljen od nekdanjega velikana Detroita Steva Yzermana. Los Angeles Kings z edinim Slovencem v ligi Anžetom Kopitarjem so na 10. mestu zahoda. Po prostem večeru kralje v noči na sredo čaka domača tekma z New York Rangers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Liga NHL, izidi:

Carolina Hurricanes - Buffalo Sabres 2:1 Colorado Avalanche - Washington Capitals 5:2 Seattle Kraken - Pittsburgh Penguins 3:6 Florida Panthers - San Jose Sharks 1:4 Toronto Maple Leafs - Minnesota Wild 3:6 Vegas Golden Knights - Philadelphia Flyers 1:2 Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 2:0 Calgary Flames - New Jersey Devils 1:2 (podaljšek) Vancouver Canucks - New York Islanders 3:4 Anaheim Ducks - New York Rangers 5:3