Colorado z zmago v Dallasu podaljšal upanje

Dallas je bil tokrat na pragu zmage, saj je na tekmi dvakrat povedel, potem ko sta Joe Pavleski in Miro Heiskanen, ta je proti Coloradu dosegel gol že četrtič v končnici, zadela za 1:0 in 2:1. Branilec Cale Makar z dvema goloma, Artturi Lehkonen, Casey Mittelstadt in Nathan MacKinnon pa so poskrbeli za preobrat in zmago gostov. Ključen je bil gol MacKinnona tri minute in 10 sekund pred koncem za 5:3 in te razlike gostitelji niso več izničili. Colorado pa je tokrat dobro igral tudi ob številčni prednosti na ledu, saj je v "power playu" dosegel gola v prvi in drugi tretjini za 1:1 in 2:2.

"Za nas so to vse tekme za življenje ali smrt. Vsak od nas se napaja z igro drugega. In danes sem to res čutil. Na ta način smo jim vsilili svojo igro," je po tekmi dejal Makar.

Zmagovalec dvoboja med Dallasom in Coloradom bo v finalu zahoda igral z eno od kanadskih ekip. V obračunu med moštvoma Edmonton Oilers in Vancouver Canucks je izid po štirih tekmah izenačen na 2:2.

Izid, končnica, 2. krog:

- polfinale zahodne konference:

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:5

(Dallas vodi s 3:2 v zmagah)