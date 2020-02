Columbus na krilih Bemstroma po podaljšku premagal Ottawo

Hokejisti Columbus Blue Jackets so v domači dvorani gostili Ottawa Senators in po podaljšku zmagali s 4:3, s čimer so prekinili niz osmih zaporednih porazov. Junak večera pred domačimi navijači je bil Emil Bemstrom, ki je zadel po 4:35 minute igre v podaljšku.

Bemstrom je "pospravil" odbiti plošček za svoj sedmi zadetek sezone. Za modre jopiče je dvakrat zadel Nick Foligno, za izenačenje pa je sredi zadnje tretjine poskrbel Stefan Matteau. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vendar Columbusova prva zmaga po 7. februarju ni bila brez davka. Vratar Elvis Merzlikins je po trčenju z napadalcem Anthonyjem Duclairjem v drugi tretjini moral z ledu, nato pa še center Riley Nash. Modrim jopičem to sezono poškodbe res niso prizanesle. Merzlikinsa je zamenjal Joonas Korpisalo, ki se je komaj vrnil v ekipo, potem ko je zaradi poškodbe kolena počival vse od 29. decembra. Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi slovenski zvezdnikAnže Kopitar, bodo v noči na četrtek po slovenskem času gostili Pittsburgh Penguins. Izidi:

Columbus Blue Jackets- Ottawa Senators 4:3 (podaljšek)