Columbus s četrto v nizu spet med kandidati za play off

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Junak zmage Columbusa je bil Charlie Coyle s kar tremi goli, kar mu je v ligi NHL uspelo drugič v karieri. Zadel je za 1:0, 2:1 in 63 sekund pred koncem na prazen gol za 4:2, bil pa je tudi podajalec v 27. minuti, ko je Mathieu Olivier povišal na 3:1. Za domače sta zadela Connor Bedard in Frank Nazar.

Columbus je dosegel četrto zaporedno zmago in osmo na zadnjih devetih tekmah, s čimer se je ekipa vrnila med kandidate za play off.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Los Angeles Kings, pri katerih še vedno manjka poškodovani kapetan Anže Kopitar, so se po porazu v Buffalu (4:1) preselili v Philadelphio, kjer jih tekma čaka že danes zvečer po srednjeevropskem času. Na zahodu so na že omenjenem 10. mestu in prav tako nujno potrebujejo točke za končnico. Izidi:

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 2:4