Columbus s četrto v nizu spet med kandidati za play off

Junak zmage Columbusa je bil Charlie Coyle s kar tremi goli, kar mu je v ligi NHL uspelo drugič v karieri. Zadel je za 1:0, 2:1 in 63 sekund pred koncem na prazen gol za 4:2, bil pa je tudi podajalec v 27. minuti, ko je Mathieu Olivier povišal na 3:1. Za domače sta zadela Connor Bedard in Frank Nazar.
Columbus je dosegel četrto zaporedno zmago in osmo na zadnjih devetih tekmah, s čimer se je ekipa vrnila med kandidate za play off.
Los Angeles Kings, pri katerih še vedno manjka poškodovani kapetan Anže Kopitar, so se po porazu v Buffalu (4:1) preselili v Philadelphio, kjer jih tekma čaka že danes zvečer po srednjeevropskem času. Na zahodu so na že omenjenem 10. mestu in prav tako nujno potrebujejo točke za končnico.
Izidi:
Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 2:4
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.