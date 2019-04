Columbus še tretjič porazil Tampo, Pittsburgh znova nemočen proti Islandersom

Columbus Blue Jackets in New York Islanders so vse bližje drugemu krogu končnice v severnoameriški poklicni hokejski ligi NHL. Obe ekipi Vzhoda sta v prvem krogu izločilnih bojev dosegli še tretji zmagi.

Columbus Blue Jackets so presenečenje končnice, saj so tik pred tem, da izločijo letošnje zmagovalce predsedniškega pokala Tampa Bay Lightning, ki so jih v domači dvorani ugnali s 3 : 1. To je nazadnje leta 2012 uspelo Anžetu Kopitarju z Los Angeles Kingsi, ko so Kralji ugnali Vancouver. Za Columbus so zadeliMatt Duchene in Oliver Bjorkstrand v drugem delu ter Cam Atkinsonminuto pred koncem, potem ko je Tampi v 45. minuti upanje vrnil Ondrej Palat.

Ekipa iz New Yorka je v Pittsburghu lovila zaostanek, potem ko je Garrett Wilson domače popeljal v vodstvo, a sta že v prvem delu za preobrat poskrbela Jordan Eberle in Brock Nelson. Zmago s 4 : 1 sta v zadnjem delu potrdila Leo Komarov in Anders Lee. Na Zahodu je Winnipeg ugnal St. Louis v gosteh s 6 : 3 in znižal zaostanek v zmagah na 1 : 2. Z dvema goloma je bil najbolj razpoložen Kyle Connor.

